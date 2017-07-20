20 Temmuz 2017 Perşembe26 Şevval 1438
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Cumhurbaşkanı Ruhani'ye 'Türk bakan' çağrısı

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Cumhurbaşkanı Ruhani'ye 'Türk bakan' çağrısı
İran Meclisi Urumiye Milletvekili Gazipur, Cumhurbaşkanı Ruhani'yi yeni kuracağı 12'nci kabinede daha fazla Türk asıllı bürokrata yer vermesi konusunda uyardı.
Cumhurbaşkanı Ruhani'ye 'Türk bakan' çağrısı Cumhurbaşkanı Ruhani'ye 'Türk bakan' çağrısı Cumhurbaşkanı Ruhani'ye 'Türk bakan' çağrısı

İran Meclisi Urumiye Milletvekili Nadir Gazipur, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yi yeni kuracağı 12'nci kabinede daha fazla Türk asıllı bürokrata yer vermesi konusunda uyardı.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı İSNA'ya göre, genel kurulda meclise hitap eden Gazipur, "Kabinede Türk bakanların sayısı artmalıdır. Eğer böyle olmazsa Ruhani hükümeti, Türklerin yaşadığı yerlerden vekil olan 110 (Türk asıllı) milletvekilinden güvenoyu için evet oyu beklemesin." dedi.

Gazipur, "İran nüfusunun yaklaşık yüzde 50'si Türkçe konuşmaktadır. Meclise önerilecek yeni Eğitim Bakanı, Anayasanın 15. ve 19. maddelerini uygulaması, okul ve üniversitelerde Türkçe eğitimi gerçekleştirmesi gerektiğini bilmelidir." ifadelerini kullandı.

İran Anayasası'nın 15. maddesinde, "İran'ın resmi ve ortak dili Farsça'dır. Resmi yazışmalar ve ders kitapları bu dille yazılır. Fakat basın ve kitle iletişim araçlarında, okullarda yerel ve aşiret dilleri ile o dillere ait edebiyatın Farsça'nın yanı sıra öğretilmesi serbesttir." ifadeleri bulunuyor. 19. madde, milletin bütün fertlerinin, hangi kavim ve kabileden olursa olsun eşit haklardan yararlanacağına renk, ırk, dil ve benzerlerinin ayrımcılık sebebi olamayacağını içerir.

İran Meclisi'nde 290 milletvekili bulunuyor. Ruhani'nin önümüzdeki ay yeni kabinesini açıklaması bekleniyor.

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