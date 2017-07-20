20 Temmuz 2017 Perşembe26 Şevval 1438
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Petrol son 2 haftanın en yüksek seviyesinde

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Petrol son 2 haftanın en yüksek seviyesinde
Ham petrol fiyatları 5 Temmuz`dan bu yana en yüksek seviyeye çıktı.
Petrol son 2 haftanın en yüksek seviyesinde Petrol son 2 haftanın en yüksek seviyesinde Petrol son 2 haftanın en yüksek seviyesinde

Küresel piyasada petrol fiyatları, ABD'nin ham petrol stoklarındaki düşüşün ardından son 2 haftanın en yüksek seviyesine ulaştı.

Uluslararası en yaygın kullanılan Brent türü ham petrolün varil fiyatı 49,81 dolara, ABD'nin Batı Teksas tipi ham petrolün varili fiyatı ise 47,31 dolara kadar yükseldi.

Böylece her iki petrol türünün varil fiyatı 5 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyeye tırmanmış oldu.

Uzmanlar, ABD'nin haftalık ticari ham petrol stoklarındaki düşüşün piyasada yatırımcıları "alış" pozisyonuna ittiğini belirtti.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) bugün açıklanan verilerine göre, ülkede ticari ham petrol stokları geçen hafta 4,7 milyon varil azaldı. Piyasa beklentisi stokların 3,2 milyon varilazalması yönündeydi.

EIA verilerine göre, ABD'de ticari ham petrol stokları son 15 haftanın 12'sinde geriledi.

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