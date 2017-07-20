20 Temmuz 2017 Perşembe26 Şevval 1438
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Harun Kolçak hayatını kaybetti

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Harun Kolçak hayatını kaybetti
Şarkıları ve besteleriyle Türk popuna damga vuran Harun Kolçak 62 yaşında hayatını kaybetti. Kolçak 3 senedir kanser tedavisi görüyordu.
Harun Kolçak hayatını kaybetti Harun Kolçak hayatını kaybetti Harun Kolçak hayatını kaybetti

Acıbadem Maslak Hastanesi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Gökhan Demir, sanatçı Harun Kolçak'ın hem onkolojik tedavi hem de yoğun destek tedavisine rağmen, ileri evre hastalık sonucu hayatını kaybettiğini belirtti.

Acıbadem Maslak Hastanesinden yapılan yazılı açıklamada, Kolçak'ın bu akşam saat 22.55'te hayatını kaybettiği aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kolçak'ın doktoru Prof. Dr. Demir, sanatçının bir süredir prostat kanseri tedavisi gördüğünü anımsattı.

Kolçak'ın ileri evre "küçük hücreli metastatik prostat karsinomu" tanısı ile izlendiğine işaret eden Demir, "Hem onkolojik tedavi hem de yoğun destek tedavisine rağmen, kendisini ileri evre hastalık sonucu kaybettik. Hepimizin başı sağ olsun. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Cenaze töreni cuma günü

Bu arada, Kolçak'ın yakınları ve arkadaşları, Acıbadem Maslak Hastanesine geldi.

Kolçak'ın arkadaşı Polat Yağcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, sanatçının tüm sevenlerine başsağlığı dileyerek, "Harun Kolçak'ın cenazesi, cuma günü öğle namazına müteakip Teşvikiye Camisi'nden kalkacak, ikindi namazına Allah nasip ederse Bursa Gemlik'te, Gemlik Mezarlığı'na defnedilecek." dedi.

Sanatçı Çelik de Harun Kolçak'ın çok güzel şarkılar yapmış, naif, zarif bir müzisyen olduğunu belirterek, "Herkesin çok sevdiği bir müzisyen. Kaybettiğimiz için üzgünüz, bütün ülkenin başı sağolsun. Yaklaşık bir hafta, on gün önce görüşmüştük. Bundan önce bir kez daha hastaneye yatmıştı, o zaman görüşmüştük. Dün hastaneye gelmiş, bugün de vefatetmiş. Allah rahmet eylesin." şeklinde konuştu.

15 TEMMUZ'DA DOĞUM GÜNÜ PARTİSİ YAPMADI

Pop 90'lı yıllardaki efsane ismi Kolçak'ın doğum günü 15 Temmuz tarihindeydi. Hain darbe girişiminin yıl dönümüne denk geldiği için yaşgünü partisi yapmayacağını duyurmuştu. [Harun Kolçak'ın son paylaşımı]

HARUN KOLÇAK KİMDİR?

Sinema sanatçısı Eşref Kolçak'ın oğlu olan Harun Kolçak, 15 Temmuz 1955 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Sanatçı, Saint Benoit'de eğitimini sürdürdüğü sırada müzik çalışmalarına o yıllarda bas gitar çalarak başlamış, içindeki müzik tutkusu artınca sinema sanatçısı olan babası Eşref Kolçak’la konuşarak eğitimini yarım bırakmış ve profesyonel müzik çalışmalarına başlamıştı. Türk pop şarkıcısı, besteci, söz yazarı ve bas gitaristi gibi farklı kimliklerle tanınan Harun Kolçak, ilk çalışmalarına rock müziğin babası olarak tanınan Erkin Koray’la başlamıştı. 1977'de Erkin Koray'ın çıkardığı Tutkusu albümünde bas gitar çalmıştı. Silahlıpoda Ritm 68 orkestrasına 1978 yılında bas gitarist olarak katılan Harun Kolçak, askerlik dönüşü caz müziğe yönelmiş, AydınEsen, Neşet Ruacan-Nükhet Ruacan ve Erol Pekcan gibi ünlülerle çalışmış ve müzikal deneyimini artırmıştı. O dönem Harun Kolçak, Onno Tunç'tan orkestrasına katılması için teklif almıştı.

7 yıl boyunca Onno Tunç Orkestrası`nda bas gitaristlik, vokalistlik ve solistlik yapan Harun Kolçak, Zerrin Özer ve Aşkın Nur Yengi ile birlikte yaptığı düetler ile Kuşadası“Kuşadası Altın Güvercin Müzik Yarışması” ve Antalya “Akdeniz Akdeniz Müzik Yarışması” adlı şarkı yarışmalarında ödüller almıştı. 1991’de Onno Tunç ile ortak yaptığı “Beni Affet” albümü ile büyük çıkış yakaladı. Albümlerinin çoğunda şarkıların söz ve müziği kendine ait olan Kolçak, başka sanatçılara da pek çok eser vermiştir. 1996’da Litvanya’da 13 ülkenin katıldığı “Müzikos Festivalis 96”da “En İyi İkinci Şarkıcı” seçilmişti.

Kolçak, 2012'de Yeniden Doğuyorum adlı solo albüm çıkarmıştır. Ekim 2013 itibariyle Harun Kolçak&Rock Off isimli grup kurmuştur. Can Güney,Yusuf Tunceli ve Orkun Gezer`in olduğu grubun verdiği ilk performansı Okan Bayülgen`in Makina Kafa adlı programda vermişlerdi.
 
Harun Kolçak 2014 yılında yakalandığı prostat kanseri nedeniyle ameliyat geçirmiştir. “Ölüm hayatta birçok şeye anlam katıyor. Ölümsüz olsaydık, birbirimize değer vermezdik” sözleriyle hastalığıyla nasıl mücadele ettiğini açıklayan Kolçak, kanseri maneviyatı ile yendiğini ve bu esnada alkali diyeti yaptığını söylemişti.
 
MÜZİK ALBÜMLERİ
 
Beni Affet (1991)
 
En Büyük Aşk (1993)
 
Yanımda Kal (1995)
 
Teslim Oldum (1998)
 
Yaşasın (2000)
 
Müzisyen (2006)
 
Yeniden Doğuyorum (2012)

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