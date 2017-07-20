Kabine revizyonunun açıklanmasının ardından kabine dışında kalan AK Parti Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, sosyal medya hesabı twitter üzerinden konuya ilişkin açıklamada bulundu. Türkeş paylaşımında, “Yeni Bakanlar Kurulu, ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Görev alan tüm arkadaşlarımıza muvaffakiyetler diliyorum” mesajını verdi.
20 Temmuz 2017 Perşembe26 Şevval 1438
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Kabine dışı kalan Türkeş'ten ilk mesaj
AK Parti Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, “Yeni Bakanlar Kurulu, ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Görev alan tüm arkadaşlarımıza muvaffakiyetler diliyorum” dedi.
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