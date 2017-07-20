20 Temmuz 2017 Perşembe26 Şevval 1438
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Erdoğan'dan CHP'li vekile teşekkür telefonu

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunceli'de şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz ile ilgili konuşma yapan CHP Tunceli Milletvekili Gürsel Erol’a teşekkür etti.
Erdoğan'dan CHP'li vekile teşekkür telefonu
Erdoğan'dan CHP'li vekile teşekkür telefonu Erdoğan'dan CHP'li vekile teşekkür telefonu Erdoğan'dan CHP'li vekile teşekkür telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, dün TBMM'de Tunceli'de PKK'lı teröristler tarafından kaçırılıp şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmazile ilgili konuşma yapan CHP Tunceli Milletvekili Gürsel Erol'u telefonla arayarak, konuşmasından dolayı teşekkür ettiği belirtildi

CHP Tunceli Milletvekili Gürsel Erol, yaptığı açıklamada, dün TBMM'de, Tunceli'de PKK'lı teröristler tarafından katledilen öğretmen Necmettin Yılmaz ile ilgili bir konuşma yaptığını, konuşmasında Türkiye'nin terörden çektiği sıkıntıları ve güvenlik güçlerinin içinde bulunduğu sıkıntıları anlattığını belirtti. Erol, bu konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini telefonla arayıp teşekkür ettiğini söyledi. Erol, "Konuşmamdan sonra Sayın Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan beni cep telefonumdan arayarak teşekkür etti . Sayın Cumhurbaşkanımız bana, 'Ülkemizin birlik ve beraberliği için önemli bir konuşmaydı, devletimiz ve milletimiz adına sana teşekkür ediyorum. Ülkemizin birlik ve beraberliği için çok önemli bir konuşmaydı, önemli ve yerinde bir konuşmaydı' dedi. Cumhurbaşkanı ile görüştükten sonra Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu telefon ile arayarak bilgi verdim. Sayın Genel Başkanımız da konuşmanın çok yerinde ve doğru  bir konuşma olduğunu belirterek beni kutladı."
 
CHP'li Erol, konuşmasında polislerin özlük haklarının iyileştirilmesi konusunda da var olan sıkıntıları anlattığını hatırlattı.
 
Bu arada, CHP kaynaklarından edinilen bilgilere göre bugün yapılan CHP MYK toplantısında da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Tunceli Milletvekili Gürsel Erol'u aramasının da gündeme geldiği, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun MYK üyelerine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tunceli Milletvekili Gürsel Erol'u arayarak konuşmasından dolayı teşekkür ettiğini aktardığı öğrenildi.

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