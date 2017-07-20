20 Temmuz 2017 Perşembe26 Şevval 1438
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Sosyal medya kahraman şoförü konuşuyor!

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Sosyal medya kahraman şoförü konuşuyor!
PKK'lı teröristlerin şehit ettiği Necmettin Öğretmenin öldürüldüğü yere resmi ile Türk Bayrağı'nı canı pahasına asan şoförün görüntüleri sosyal medyada izlenme rekorları kırıyor.
Sosyal medya kahraman şoförü konuşuyor! Sosyal medya kahraman şoförü konuşuyor! Sosyal medya kahraman şoförü konuşuyor!

Sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz, görev yaptığı Urfa’nın Siverek ilçesine bağlı Çiftçibaşı Mahallesi’nden geçen ay memleketi Gümüşhane’ye gitmek için yola çıkmıştı. Yılmaz’ın otomobili kurşunlanmış ve aracı Pülümür Vadisi’nde yanmış halde bulunmuştu.

Tunceli Valiliği, 12 Temmuz’da Pülümür Çayı’nın kenarında bir erkek cesedi bulunduğunu ve yapılan DNA incelemesi sonucu cesedin Yılmaz’a ait olduğunun kesinleştiğini bildirmişti.

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KAHRAMAN ŞOFÖR

Sosyal medyada yansıyan bir görüntü ise izlenme rekorları kırıyor. Görüntülerde bir şoförün Necmettin öğretmenin öldürüldüğü yere resmi ile Türk bayrağı astı. Görüntülerde bayrağı asan şoföre ateş açıldığı görülüyor.

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