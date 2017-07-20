20 Temmuz 2017 Perşembe26 Şevval 1438
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İşte borsadaki rekorların ardındaki nedenler

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Son günlerde rekor üstüne rekor kıran borsadaki bu yükselişin nedenleri ne? Borsa yükselmeye devam edecek mi? İşte konuyla ilgili merak edilen soruların yanıtları.
İşte borsadaki rekorların ardındaki nedenler
İşte borsadaki rekorların ardındaki nedenler İşte borsadaki rekorların ardındaki nedenler İşte borsadaki rekorların ardındaki nedenler

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi son zamanlarda rekor üstüne rekor kırarak adete durdurulamıyor. Endeks yılbaşından bugüne 78138 seviyesinden 106000 sınırını da aşarak yaklaşık %35 yükseliş gösterdi. 

İntegral Yatırım Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede endeksin bu denli yükselmesinin nedenlerini ve bundan sonrası için beklentilerin neler olduğunu açıkladı.

Aynı performansın dolar bazında bakıldığında da göründüğüne dikkat çeken Turşucu, endeksteki bu yükselişin arkasında şu önemli nedenlerin olduğunu ifade etti.

1) Endeksin ve TL varlıkların dolar bazında aşırı satılmış seviyelere gelmesi

2) Kendisi ile aynı sepette bulunan diğer gelişmekte olan ülke piyasalarına göre hem hisse senedi hem de TL açısından aşırı negatif ayrışmış olması

3) Yılbaşından itibaren Fed’in beklendiği gibi 4 faiz artırımı yapamayacağı algısının oluşması ve gelişmekte olan ülke piyasalarına sıcak para girişlerinin hızlanması. 

Bu nedenlerin yükselişi başlatan ilk etmenler olarak sıralanabileceğini belirten Turşucu, bunun yanında özellikle Nisan ayından itibaren BIST endeksinin diğer gelişmekte olan ülke borsalarına kıyasla pozitif ayrıştığına da dikkat çekti. 

Turşucu, BIST endeksinin pozitif ayrışmasındaki ana nedenleri ise şu şekilde sıraladı:

1) 16 nisan referandumunun sona ermesi ve piyasalarda belirsizliğin ortadan kalkması

2) Referandum sonrasında erken seçim konusunun rafa kalkması ve hükümetin reformist bir söylem içerisinde olması

3) Beklentilerin üzerinde yüksek büyüme hızı

4) Gelen büyüme ve KGF desteği ile Türkiye’ye yönelik büyüme beklentilerinin yukarı revizyon yapılması

5) Borsa’da 3 aylık bilançoların çok güçlü gelmesi ve 6 aylık bilançolara yönelik büyük şirketlerde kar beklentilerinin güçlü kalması. 

PEKİ, BUNDAN SONRA BEKLENTİLER NE YÖNDE BULUNUYOR?

Borsada beklentilerin halen güçlü ve endekste yükselişin devam edeceği yönünde olduğunu ifade eden Turşucu, “Küresel tarafta Fed’in çizdiği görüntü global piyasalar tarafından şahin algılanmıyor ve yeteri kadar fiyatlandığı düşünülüyor. Buna paralel olarak gelişmekte olan piyasalara fon girişlerinin devam edeceği bekleniyor. Yakın bir gelecekte bunu tersine çevirecek bir gündem görülmüyor. ABD dolarının küresel bazda zayıf görünümü dünya borsalarını desteklemeye devam ediyor. En önemlisi ABD S&P endeksindeki pozitif hava korunuyor. Buna ek olarak içeride bilanço beklentileri özellikle endekste ağırlığı güçlü olan şirketlerde kuvvetli bir şekilde satın alınıyor. Sonuç olarak genel anlamda endekste yükselişin yer yer geri çekilmelerle birlikte olağanüstü bir gelişme olmadığı sürece devam etmesi beklenebilir.” şeklinde konuştu.

KRİTİK SEVİYELER NELER?

Borsada kritik seviyeler hakkında değerlendirmede bulunan Turşucu, konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “Dolar bazında 3 sent ve 3.02 sent (yaklaşık 106000-106800 aralığı) direnç bölgesini zorlayan endekste bu seviyeden kar satışları gelip gelmeyeceğini izleyeceğiz. Endeksin bu seviyelerin üzerine yerleşmesi durumunda ilerleyen haftalarda 3.2 sent (yaklaşık 112000-113000) seviyelerine doğru yükselişini koruması beklenebilir. Buna karşın endeksin 3.02 sent seviyesini geçmekte başarısız kalması durumunda ise 103000 seviyesine doğru kar satışları etkili olabilir. Mevcut şartlarda geri çekilme olumsuz bir haberolmaksızın oluşuyorsa alım için fırsat olarak değerlendirilebilir. 

Son olarak açıklanacak 6 aylık bilançolar yeni değerlemeler ve hedef fiyatlardaki revizyonlar açısından önemli olacak. Fiyatların yukarı revizyon yapılamayacak seviyede bilançoların gelmesi borsa için aleyhte bir durum olabilir. Aynı şekilde güçlü sonuçlar yeni hedef fiyatlar ve endeks içinde yeni rekor seviyeler anlamına gelecektir. Bankalarda bilançolar 26 Temmuz ile beraber başlarken, bilançoların son gönderilme tarihleri 21 Ağustos olarak açıklandı.”

UZMANPARA

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