20 Temmuz 2017 Perşembe26 Şevval 1438
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ABD'nin ipiyle kuyuya inen 4 ülkeden Katar'a çağrı

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5 Haziran’da Katar’a abluka kararı alan BAE, Suudi Arabistan, Mısır ve Bahreyn zor durumda.
ABD'nin ipiyle kuyuya inen 4 ülkeden Katar'a çağrı
ABD'nin ipiyle kuyuya inen 4 ülkeden Katar'a çağrı ABD'nin ipiyle kuyuya inen 4 ülkeden Katar'a çağrı ABD'nin ipiyle kuyuya inen 4 ülkeden Katar'a çağrı

Katar’a ambargo uygulayan dört ülke, Doha yönetiminin kararlı ve etkin siyaseti sonrası düştükleri zor durumdan kurtulmanın çaresini arıyor. 5 Haziran tarihinde Katar’a hukuksuz ambargo uygulamaya başlayan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) öncülüğünde Bahreyn, Suudi Arabistan ve Mısır zor durumda.

YALVARIR GİBİ "KABUL EDİN" ÇAĞRISI

Ambargocu dört ülkenin daha önce sundukları 13 maddelik liste Katar tarafından reddedilmiş, bunun üzerine ilgili ülkeler “aşırıcılıkla mücade” çerçeveli 6 maddelik “ilkeler” listesini Katar’a sunmuştu. Katar söz konusu listeyi de geri çevirmişti. Katar’ın kararlı duruşu sonrasında Suudi Arabistan’ın BM Büyükelçisi Abdullah el-Muallimi dört ülke adına açıklama yaparak, Katar’ın altı maddelik ilke listesine uyması konusunda adeta ricacı oldu. Muallimi, ambargocu dört ülkenin Katar’ın ilgili altı ilkeyi kabul etmek konusunda zorluk yaşamayacağını düşündüğünü belirtti.

Dört ülkenin Dışişleri Bakanları tarafından 5 Temmuz’da düzenlenen toplantıda alınan 6 karara Katar’ın da uyması gerektiğini söyleyen el Muallimi, terörle mücadele ve nefret söylemi gibi hamleleri içeren bu kararlara uymanın kolay olacağını iddia etti. Suud Büyükelçi, El-Cezire’nin kapatılmasının gerekli olmadığını da bir kez daha yenileyerek, esas olan ilkeler üzerinde anlaşmamız ifadesini kullanarak, dört ülkenin Katar’a yönelik tutumunda değişim sinyali verdi.

YENİ ŞAFAK

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