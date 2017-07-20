20 Temmuz 2017 Perşembe26 Şevval 1438
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Türkiye ekonomisine yeni sistem

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Ekonominin %5’lik büyüme performansına kavuşmasını ve zor durumdaki şirketlerin finansmana rahat ulaşmasını sağlayan Mehmet Şimşek, ekonominin tek patronu oldu.
Türkiye ekonomisine yeni sistem
Türkiye ekonomisine yeni sistem Türkiye ekonomisine yeni sistem Türkiye ekonomisine yeni sistem

Bakanlar Kurulu revizyonunun sürprizi,ekonomi yönetimi oldu. Başbakan Binali Yıldırım tarafından açıklanan yeni kabinede Mehmet Şimşek, Başbakan Yardımcısı olarak kalırken; Şimşek’in ekonomiden sorumlu tek başbakan yardımcısı olarak koordinasyonu elinde toplaması bekleniyor. Şimşek’le beraber ekonomi kurumlarının sorumluluğunu üstlenen Nurettin Canikli ise Savunma Bakanlığı’na kaydırıldı. 

Canikli’ye bağlı olan “Sermaye Piyasası Kurumu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun Şimşek’le mi ilişkilendirileceği, yoksa yeni başbakan yardımcılarından birinin sorumluluğuna mı verileceği” ise, görev dağılım listesinin Resmi Gazete’de yayınlanması ile netleşecek. Ancak her durumda başbakan yardımcılıklarına getirilen diğer isimlerin ekonomiyle ilgili tecrübelerinin sınırlı olması nedeniyle, Şimşek’in bundan sonraki dönemde belirleyici isim olacağı ifade ediliyor.

BÜYÜMEYİ DE BAŞARDI

Şimşek, Kredi Garanti Fonu başta olmak üzere ekonomiyi canlandırmak için alınan birçok kararın mimarı olarak gösteriliyor. Şimşek, ilk olarak önce 10 milyar lira olan Kredi Garanti Fonu kefaletini piyasayı hareketlendirmek ve zor durumda olan şirketlerin nefes almasını sağlamak için protokolle 20 milyar liraya çıkardı. Bu işe yarayınca limitin 250 milyar liraya çıkarılması ve çok daha fazla firmanın bu fırsattan yararlanmasını sağlamak için yasa değişikliği yapılmasına ön ayak oldu. Bu tavrıyla daime ‘mali disiplinci’ olarak bilinen Şimşek, büyüme kapasitesini arttırabilecek adımları da atabileceğini gösterdi. Nitekim, KGF’nin katkısıyla büyümenin ilk çeyrekte sürpriz yaparak yüzde 5’e ulaşması sağlandı. Ardından yeni bir projeye başlayan Şimşek’in gözü yastık altı altınlarda. Şu anda kaynak ihtiyacının karşılanabilmesi için en önemli araçlardan biri olarak görünen altın sertifikaları da Mehmet Şimşek’in projesi. 

CANİKLİ’NİN AYRILMASI

Önümüzdeki dönemde ise hem büyümenin sürdürülmesi, hem de mali disiplinin korunması anlamında Türkiye ekonomisinin önemli bir sınavdan geçeceği ifade edilirken, bu ikisi arasındaki dengeyi sağlaması gerekiyor. Mehmet Şimşek’in de iki planda da başarılı olabileceğini göstermesi nedeniyle tek patron olarak ekonominin başına getirildiği ifade ediliyor.

HÜRRİYET

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