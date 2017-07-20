20 Temmuz 2017 Perşembe26 Şevval 1438
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Fransa'nın 'OHAL' kurnazlığı! Kabul edildi

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Fransa Senatosu, OHAL uygulaması kalktıktan sonra yürürlüğe girecek olan terörle mücadele kanunundaki değişiklikleri oylayarak kabul etti.
Fransa'nın 'OHAL' kurnazlığı! Kabul edildi
Fransa'nın 'OHAL' kurnazlığı! Kabul edildi Fransa'nın 'OHAL' kurnazlığı! Kabul edildi Fransa'nın 'OHAL' kurnazlığı! Kabul edildi

OHAL'i kaldırıyoruz diyen Fransa, OHAL yetkilerinin tümünü normal zamanda da kullanılmak üzere valilere devrediyor.. 

Senatodaki oylamada 106'ya karşı 229 senatörün oyuyla kabul edilen tasarıya merkez sağdaki Cumhuriyetçiler ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kurucusu olduğu Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi destek verirken, sosyalist ve aşırı sol üyeler muhalefet etti.

Hükümetin,1 Kasım'dan önce çıkarılması için yoğun çaba sarf ettiği tasarının sonbaharda Ulusal Meclisin gündemine gelmesi bekleniyor.

OHAL KASIM'DA BİTİYOR

Söz konusu tasarı yasalaştıktan sonra, Fransa'da 6'ıncı kez uzatılan OHAL uygulamasına 1 Kasım'da son verilmesi hedefleniyor.

OHAL'in getirdiği yetki ve kısıtlamalar, hükümetin hazırladığı terörle mücadele tasarısının kapsamına dahil ediliyor. Bu duruma sivil toplum kuruluşları ve insan hakları savunucuları tepki gösterdi.

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Nils Muiznieks de, Senato Başkanı Gerard Larcher'e hitaben önceki gün bir mektup yazarak, "Terörle mücadele kapsamında yapılacak değişikliklerin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) içtihadına uygun olması gerektiğine" dikkati çekmişti.

Muiznieks, tasarıdaki terör tehdidi ve terörü övme suçlarının soyut ifadeler olduğunu belirterek, şüpheli kişilere öngörülen ev hapisleri ve elektronik kelepçe uygulamalarının somut delillere dayandırılması gerekliliğine işaret etmişti.

OHAL UYGULAMALARI YENİ YASADA YER ALACAK

Yeni düzenlemede, adli makamların birçok yetkisi valiliklere devrediliyor. OHAL uygulamaları arasında yer alan, adres baskınları, aramalar, güvenlik bölgesi ilan etme, ev hapisleri gibi çok sayıda güvenlik önlemi yeni yasada yer alacak ve valiliklerin yetkisinde olacak.

Paris'te 13 Kasım 2015'te düzenlenen ve 130 kişinin ölümüne yol açan terör saldırılarının ardından Fransa'da olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmişti. Fransa Ulusal Meclisi, yaklaşık iki hafta önce OHAL uygulamasının 6. kez uzatılmasına karar vermişti. 

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