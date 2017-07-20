20 Temmuz 2017 Perşembe26 Şevval 1438
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ABD'den İsrail'e sert uyarı!

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ABD yönetimi, İsrail'in Mescid-i Aksa'daki ihlalletine ilişkin açıklamasında "İsrail ile Ürdün'e çaba göstermeleri ve 'statükoyu sürdürmeleri' çağrısı yaptı.
ABD'den İsrail'e sert uyarı!
ABD'den İsrail'e sert uyarı! ABD'den İsrail'e sert uyarı! ABD'den İsrail'e sert uyarı!

ABD yönetimi, Harem-i Şerif'te artan gerginliğin düşürülmesi için İsrail ile Ürdün'e çaba göstermeleri ve "statükoyu sürdürmeleri" çağrısında bulundu.

Beyaz Saray'dan, son günlerde gerginliğin arttığı Harem-i Şerif'le ilgili yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, "ABD; Yahudiler, Müslümanlar ve Hristiyanlar için kutsal bir mekan olan Tapınak Tepesi/Harem-i Şerif etrafındaki gerilimin artmasından çok endişelidir. İsrail devleti ile Ürdün Krallığına, gerilimi düşürmeleri, ayrıca kamunun ve bölgenin güvenliğini sağlayıp statükoyu koruyacak bir çözüm bulmak için iyi niyet çabası göstermeleri çağrısını yapıyoruz" ifadelerine yer verildi.

ABD DURUMU YAKINDAN TAKİP EDECEK

ABD'nin bölgedeki durumu yakından takip edeceği vurgulanan açıklamada, Filistin tarafına ve son günlerdeki gelişmelerin detayına ilişkin herhangi bir değerlendirmeye yer verilmedi.

İSRAİL FİLİSTİNLİLERİ KATLETMİŞTİ

İsrail polisi, 14 Temmuz Cuma günü sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'da silahlı saldırıda bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi öldürmüş, olayda yaralanan 2 İsrail polisinin ise kaldırıldıkları hastanede öldüğünü açıklamıştı. Açıklamada, Mescid-i Aksa'nın kapılarının kapatıldığı ve Kudüs Bölge Polis Müdürlüğünün Aksa'da namaz kılınmasına izin vermeyeceği belirtilmişti.

İsrail'in Mescid-i Aksa'nın kapılarına metal arama dedektörlerini yerleştirdiği 16 Temmuz Pazar gününden bu yana Kudüs'te gerilim sürüyor.

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