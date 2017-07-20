20 Temmuz 2017 Perşembe26 Şevval 1438
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Türkiye'den Ukrayna tepkisi!

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, Ukrayna’nın doğusundaki ayrılıkçı kesimlerin yeni bir devlet kurdukları yönündeki açıklamalarına tepki gösterdi.
Türkiye'den Ukrayna tepkisi!
Türkiye'den Ukrayna tepkisi! Türkiye'den Ukrayna tepkisi! Türkiye'den Ukrayna tepkisi!

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, "Ukrayna’nın toprak bütünlüğünün ihlali olarak görüyoruz. Bu tür beyan ve eylemlerin çözüm arayışlarını daha güç hale getirdiği açıktır" dedi. 

"ÇÖZÜM ARAYIŞINI GÜÇLEŞTİRİR"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, Ukrayna’nın doğusundaki ayrılıkçı kesimlerin yeni bir devlet kurdukları yönündeki beyanlarıyla ilgili bir soruyu cevapladı. Söz konusu beyanları Ukrayna’nın toprak bütünlüğünün ihlali olarak gördüklerinin altını çizen Müftüoğlu, "Ukrayna’nın doğusundaki ayrılıkçı kesimlerin yeni bir devlet kurdukları yönündeki beyanlarını Ukrayna’nın toprak bütünlüğünün ihlali olarak görüyoruz. Bu tür beyan ve eylemlerin çözüm arayışlarını daha güç hale getirdiği açıktır" şeklinde konuştu.

Ukrayna’nın doğusunda patlak veren soruna ülkenin toprak bütünlüğü, egemenliği ve uluslararası hukuk çerçevesinde çözüm bulunmasından yana olduklarını kaydeden Müftüoğlu, Türkiye’nin başta Minsk süreci olmak üzere bu amaca yönelik tüm barışçıl girişimleri desteklemeye devam edeceğini aktardı. Müftüoğlu, ilgili tüm tarafların da bu doğrultuda hareket etmelerinin önem taşıdığını ifade etti. 

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