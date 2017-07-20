20 Temmuz 2017 Perşembe26 Şevval 1438
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FETÖ'cü diasporaya aman dikkat!

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FETÖ'cü diasporaya aman dikkat!
Yurt dışında Türkiye aleyhine çalışmalar yürüten Ermeni ve Yahudi diasporasına şimdi de FETÖ diasporası eklendi.
FETÖ'cü diasporaya aman dikkat! FETÖ'cü diasporaya aman dikkat! FETÖ'cü diasporaya aman dikkat!

Yurtdışına kaçan asker, işadamı gibi FETÖ'cüler Türkiye karşıtı lobi faaliyetlerini arttırdı. Türkiye de FETÖ diasporasına karşı mücadele başlattı. 

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, son dönemde çeşitli kanallar üzerinden röportajlar vererek dünyaya masum olduğunu ilan etme çabasına girerken, eş zamanlı olarak yurtdışına kaçan hain FETÖ’cüler de lobi çalışmalarını arttırdı. Her gün bir yabancı yayında, 15 Temmuz sonrası kaçan asker, gazeteci ve yazarların Türkiye aleyhindeki demeçleri yayınlanıyor. Yurtdışındaki Ermeni ve Yahudi diasporalarına yakın bir gelecekte FETÖ diasporası eklendi.

AMAÇ DAHA ETKİN OLMAK

FETÖ'nün beyin takımından olan bu isimlerin Ermeni ve Yahudi diasporalarıyla ortak çalışmalarla daha etkin olmayı amaçladıkları belirtiliyor. Dünyanın hemen her yerine dağılmış durumdaki FETÖ üyelerinin işadamı, asker, hukukçu, gazeteci gibi etkin kimliklere sahip olması da tehdidin boyutunu arttırıyor. Türkiye’den iltica eden bu isimlerin bulundukları ülkelerde vatandaşlık da almaları halinde Türkiye, kısa sürede karşısında çok yönlü ve tehlikeli bir diaspora kardeşliği bulacak.

AP RAPORUNA DA GİRDİ

Türkiye ise bu çabalara karşı Türk diasporasını harekete geçirdi. Yurtdışındaki Türk vatandaşlarının yanı sıra Türkiye’nin etkin ilim ve bilim insanları, işadamları ve sivil toplum örgütlerine darbe girişimi ve FETÖ’yü yurtdışındaki muhataplarına anlatma çağrısı yapıldı. Bu çabalar da Avrupa’yı rahatsız etti. Avrupa Parlamentosu’nun (AP) Türkiye’nin üyeliğinin askıya alınmasını önerdiği son Türkiye raporuna da bu rahatsızlık yansıdı.

ÇOK BOYUTLU MÜCADELE

AP raporunda, Türkiye tarafından Avrupa ülkelerindeki Türk diasporasına baskı yapıldığı iddiası ve bundan duyulan rahatsızlık ifade edildi. Avrupa’da FETÖ karşıtı diaspora çabaları engellenmeye çalışılıyor. Bu kapsamda FETÖ diasporası tehdidine karşı önlem ihtiyacı daha da arttı. Devletin zirvesinde yeni önlemler almak üzere çalışmalar yürütülüyor. FETÖ’cü teröristlerin özellikle Avrupa’da artan lobi faaliyetlerine karşı kamu diplomasisinin çok yönlü ve çok boyutlu olarak harekete geçirilmesi gerektiği uyarıları yapılıyor.

SADECE ELÇİLİKLE OLMAZ

Uzmanlar, bu konunun çok daha önemli hale geleceği, bu işin sadece elçiliklere bırakılamayacağını vurguluyorlar. FETÖ’nün yurtdışına iltica eden ve kariyer sahibi bu isimlerin, “beyin takımı olarak yürütecekleri kara propaganda faaliyetlerinde etkili olacakları” değerlendirmesi üzerinden FETÖ’nün planlama içinde olduğu belirtiliyor.

SEFERBERLİK BAŞLAMALI

Türkiye’nin FETÖ’ye karşı haklılığını tüm dünyaya anlatmasının önemine işaret eden yetkililer, FETÖ lobisine karşı Türkiye’nin stratejik bir planlama yaparak bu kara propaganda savaşında çok geniş ve etkin bir kesimle kamu diplomasisi yoluyla mücadele başlatması gerektiğini ifade ediyorlar. Türkiye’nin bu tehdide karşı tam bir seferberlik başlatması, büyükelçiliklerden bağımsız olarak yeni bir strateji üretmesi, işadamları, bilim insanları, sosyologlar, din adamları, hukukçular, gazeteciler gibi birçok meslek grubundan etkili isimlerden bir çalışma grubu oluşturması ve Cumhurbaşkanlığı bünyesinde oluşturulacak bir birim üzerinden bu konudaki çalışmaları yakından takip etmesi gerektiği değerlendiriliyor.

YENİ ŞAFAK

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