İşte Bakan Sarıeroğlu olayında tüm gerçekler!

Başbakan Binali Yıldırım'ın dün 65. hükümetin yeni kabinesini açıkladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olan Jülide Sarıeroğlu, kabinenin ikinci kadın bakanı oldu.

Kabine açıklandıktan dakikalar sonra FETÖ'cülerin yöntemini anımsatan bir algı operasyonu başladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na atanan Jülide Sarıeroğlu'na ait olduğu iddia edilen bazı tweetler dolaşıma sokuldu.

ERDOĞAN'IN ÇOK GÜVENDİĞİ BİR İSİM

Jülide Sarıeroğlu'nun Erdoğan'ı çok seven ve Erdoğan'ın da çok güvendiği isimlerden biri olduğu ortaya çıktı.

İDDİALAR TAMAMEN ASILSIZ

Twitter'da Erdoğan aleyhine ve FETÖ lehine mesaj yazdığı yönündeki iddialar ise tamamen asılsızdır. O mesajların kimler tarafından ne zaman ve nasıl yazıldığı belli oldu.

Süleyman Özışık Jülide Sarıeroğlu'na kurulan kumpası köşesinde böyle açıklıyor;

Jülide Sarıeroğlu 2015 yılının Nisan ayında, yani milletvekili adaylığının başladığı tarihte, Twitter üzerinden bir hesap açılması talimatı veriyor sosyal medya işlerini yürüten kişiye...



YENİ HESAP YERİNE BAŞKASINA AİT ESKİ HESAP!

Talimatı yerine getiren kişi, yeni hesap açmaktansa, 2013 yılının Haziran ayında ele geçirdiği ve kendisinin kullandığı takipçisi bol "@cozum_ne" isimli hesabı Jülide Sarıeroğlu'nun ismiyle aktif hale getiriyor.



Hesap, 14 Nisan 2015 tarihinde Jülide Sarıeroğlu adına "Resmi kurumsal hesap" olarak aktif hale getiriliyor.



Bakan dün bu twitlerin photoshop olduğunu söyledi. Anlaşılan kendisini bilgilendiren sosyal medya ekibi yanlış bilgi vermiş.



ATILAN TWİTLER DOĞRU



Bu twitler 2013 yılında "@cozum_ne" ismiyle yayındayken atılmış. 2103 Haziran ayından sonra twitlerin yönü ve dili tamamen değişmiş, AK Parti lehine paylaşımlar başlamış.



Zaten hesabı dikkatli takip edenler, dershane tartışmaları sırasında bu hesaptan FETÖ aleyhine paylaşımlar yapıldığını görecektir.