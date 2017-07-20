Çok konuluşacak Erdoğan yorumu

Alman Ortadoğu uzmanı Peter Neumann, Suriye ve Irak'ta terör örgütü DAEŞ'in ardından terör örgütü PKK kaynaklı daha büyük çatışmalar yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Alman Ortadoğu uzmanı Peter Neumann, Suriye ve Irak'ta terör örgütü DAEŞ'in ardından terör örgütü PKK kaynaklı daha büyük çatışmalar yaşanabileceği uyarısında bulundu. Alman uzman, Batı'nın terör örgütü olarak tanıdığı PKK'ya bağlı olan YPG'ye silah verilmesinin "PKK'nın Batı tarafından desteklenip eğitildiğini kabul etmek gerekiyor"yorumunda bulundu.

ORTADOĞU HUZURA KAVUŞMAYACAK

Alman Ortadoğu uzmanı Peter Neumann, Ortadoğu'nun DAEŞ'in yenilmesinin ardından da huzura kavuşmayacağını belirterek, Kürt sorununa dayanan yeni ve daha büyük çatışmaların yaşanabileceği uyarısında bulundu.

"BATI PKK'YI EĞİTİYOR"

Londra Üniversitesi'ne bağlı King's College uzmanlarından Neumann, Alman "Neue Osnabrücker Zeitung" gazetesine verdiği demeçte, şu an Rakka'da DAEŞ'e karşı savaşan Kürt birliklerinin Batı'nın da terör örgütü olarak gördüğü PKK'ya bağlı olduğuna dikkat çekerek, "PKK'nın Batı tarafından desteklenip eğitildiğini ve silahlandırıldığını kabul etmek gerekiyor" ifadesini kullandı.

ERDOĞAN'IN ENDİŞELERİ ANLAŞILABİLİR

Neuman, "en sonunda Suriye'nin kuzeyinde tepeden tırnağa kadar silahlanmış YPG teröristlerinin yepyeni talepler öne sürecek siyasi sermayeye sahip olduğu bir tablo ile karşılaşılacağını" belirterek, bu bağlamda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bölgeye sevk edilen silahların bir gün Türkiye'ye doğrultulabileceği yönündeki endişesinin haklı ve anlaşılabilir olduğunu kaydetti.

IRAK İÇİN "TÜRKİYE'NİN DESTEĞİ LAZIM"

Ortadoğu Uzmanı Peter Neumann Irak'taki duruma da değinerek, DAEŞ'ten geri alınan Musul gibi bölgelerde yeniden istikrar ortamının sağlanmasının büyük önem taşıdığını belirtti. Neumann bunun gerçekleşmesi için Ürdün, Türkiye ya da diğer Müslüman ülkelerden birliklerin desteğinin konuşulması gerektiğini kaydetti.

Neumann ayrıca "Sünnilerin siyasi sistem içerisinde kendilerine yer bulmaları için" Irak yönetimine siyasi baskı mekanizmanlarının oluşturulması gerektiğini vurguladı.

DW