20 Temmuz 2017 Perşembe26 Şevval 1438
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5 televizyon kanalının lisansı iptal edildi

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5 televizyon kanalının lisansı iptal edildi
RTÜK, uygunsuz yayın yaptığı için 10 günlük yayın durdurma cezası alan ancak bu cezayı uygulamayan 5 televizyon kanalı için lisans iptal etme yetkisini ilk kez kullandı.
5 televizyon kanalının lisansı iptal edildi 5 televizyon kanalının lisansı iptal edildi 5 televizyon kanalının lisansı iptal edildi

Anadolu Yurdum TV, Genç TV, HLT TV, Son Hedef TV ve Yeni Sinema TV'nin lisansları, RTÜK'ün dün yapılan toplantısında alınan karar ile iptal edildi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), uygunsuz yayın yaptığı için 10 günlük yayın durdurma cezası alan ancak bu cezayı uygulamayan 5 televizyon kanalının lisansını, verilen cezaların uygulanmaması halinde lisans iptalini öngören 690 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye (KHK) dayanarak iptal etti. RTÜK, lisans iptal yetkisini ilk kez kullanmış oldu. 

YETKİSİNİ İLK KEZ KULLANDI

RTÜK'ün dün gerçekleştirilen Üst Kurul toplantısında, büyük bölümü uydu üzerinden uygunsuz nitelikte yayın yapan TV kanallarının durumu ele alındı. Uygunsuz nitelikte yayın yapan TV kanallarına 690 sayılı KHK kapsamında ağır cezalar vermeyi sürdüren RTÜK, son toplantıda ise müeyyideleri uygulamayan bazı kanallara yönelik KHK'da yer alan "Lisans iptal etme" yetkisini ilk kez kullandı. 

Bu kapsamda 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 32'inci maddesinin 5'inci fıkrası uyarınca 10 güne kadar yayınları durdurma cezası alan ancak bu cezaları uygulamayan Anadolu Yurdum TV, Genç TV, HLT TV, Son Hedef TV ve Yeni Sinema TV'nin lisansları iptal edildi. RTÜK, daha önceki toplantılarında da uydu üzerinden ahlaksız, dolandırıcı, silah reklamı, elektronik nargile satışı, cinsel içerikli ürün reklamı ve gıda takviyesi ürün satışı yapan, arkadaşlık hatları reklamı yapan, izleyicileri aldatan kanallara 5'er kez program durdurma ve en üst sınır olan gelirden yüzde 5 oranında para cezası vermişti. 

HABER BÜLTENİNE 'MÜEYYİDE'

Öte yandan dün gerçekleştirilen Üst Kurul toplantısında TV8'de yayınlanan "İşte Benim Stilim" ile FLASH TV Haber Bülteni'ne de müeyyide uygulandı. Söz konusu programların yanı sıra silah reklamı yapan Anadolu Kaplanları 2023 TV, Damla TV, Canlar TV ile elektronik nargile gibi sağlığa zararlı çeşitli ürün satışı yapan kanallara da para cezası verildi. 

690 sayılı KHK'nın 60. maddesiyle radyo ve televizyon yayın hizmetlerinde, takviye edici gıdalar ve benzeri destekleyici ürünler de dahil olmak üzere herhangi bir ürünün sağlık beyanıyla satışı, pazarlanması ve reklamı ile sohbet, arkadaşlık ve eş bulma hatlarının ve hizmetlerinin tanıtımı yasaklanmıştı. Ayrıca özel ücrete tabi numaralar kullanılarak izleyici ve dinleyicileri yanıltıcı veya haksız kazanca neden olacak şekilde yarışma, çekiliş, lotarya ve benzeri adlar altında ödül ve ikramiye taahhüt edilemeyeceği de düzenlenmişti. KHK kapsamında bu tür yayınları 1 yıl içerisinde 3 kez yapan kanallara lisans iptaline varan cezalar getirilmişti.

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