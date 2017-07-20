İşte terör devleti İsrail'in yıkılış tarihi

Katil siyonist İsrail devleti bugün Mescid-i Aksa'yı yıkmak için tüm gücüyle saldırıya geçmiş durumda.

50 yıldır işgal altında olan Kudüs'te bugün ezanlar susma noktasına geldi. Katil İsrail devleti Mescid-i Aksa'yı yıkmak için bugün bütün imkanlarını seferber etmiş durumda.

50 YILDIR SÜREN İŞGAL

50 yıldır Yahudiler Kudüs'ün doğusunda tek bir Yahudi yokken büyük bir kısmında silah zoruyla binalar yaparak "yerleşimciler" adı altında bu mahalleleri zorla işgal ettiler. 1967 Haziran'da gerçekleşen işgalden yirmi gün sonra Kudüs'ün doğusu ve batısıyla katil devletin başkenti oldu!

KATİL DEVLETİN ASIL AMACI

Haber7'de yer alan habere göre burada demografik yapıyı değiştirerek Müslümanları evlerinden ederek Yahudileri yerleştirdiler. Hatta sadece Müslümanları değil Hristiyanları da buralardan çıkardı.

Katil devletin Mescid-i Aksa'yı yıkmaktaki asıl hedefin İsrail'i yaşatmak olduğu Tevrat'ta geçmektedir.

TEVRAT'A GÖRE İSRAİL NE ZAMAN YIKILACAK?

Arz-ı Mev'ud için yapılması gereken en önemli iş! Mescid - i Aksa'yı yıkıp Süleyman Mabedini inşa etmek.

Tevrat'a göre 1948 yılında kurulan İsrail 74 yıl sonra eğer Aksa'yı yıkamazsa yıkılacak. Bu da 2022 yılına tekabül ediyor.

Yani İsrail devleti 2022 yılına kadar Süleyman Mabedini inşa edemezse katil devlet yıkılacak.