20 Temmuz 2017 Perşembe26 Şevval 1438
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Almaya'dan Erdoğan için flaş 'suikast' iddiası

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Alman Welt gazetesi, G20 zirvesi öncesi Türk güvenlik güçlerinin Erdoğan'a bir suikast ihtimaline karşılık Almanya'ya uyarıda bulunduğunu iddia etti.
Almaya'dan Erdoğan için flaş 'suikast' iddiası
Almaya'dan Erdoğan için flaş 'suikast' iddiası Almaya'dan Erdoğan için flaş 'suikast' iddiası Almaya'dan Erdoğan için flaş 'suikast' iddiası

Alman Welt gazetesinde yer alan haberde, Türkiye’deki güvenlik güçlerinin Hamburg’da gerçekleşen G20 zirvesi öncesinde, Almanya’yı, zirveye katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a karşı bir suikast ihtimali olabileceği konusunda uyardığı iddia edildi. 

Welt gazetesinin eline ulaşan bilgilere göre, Türkiye tarafından Alman Federal KriminalDairesi'ne (BKA) Hamburg'da 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleşen zirve öncesinde Erdoğan'a karşı suikast girişimi ihtimali konusunda uyarı notası verildi. 

ALMAN POLİSİ GİBİ GİYİNMİŞ ESKİ BİR TÜRK POLİSİ..

Notada suikast girişimini Alman polisi gibi giyinmiş kişilerin gerçekleştirebileceği ve eski bir Türk polisinin potansiyel saldırgan olabileceği bilgisinin yer aldığı öne sürüldü.

Welt'in sorusunu yanıtlayan BKA'dan bir kaynak da, notayı aldıklarını belirterek, saldırı ihtimali görmediklerini ifade etti.

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