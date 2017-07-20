20 Temmuz 2017 Perşembe26 Şevval 1438
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ASELSAN para basıyor! Sadece 7 ay içinde..

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ASELSAN para basıyor! Sadece 7 ay içinde..
Yılbaşından bu yana getirisi yüzde 88,89`u bulan şirket, piyasa değerini yaklaşık 2`ye katladı.
ASELSAN para basıyor! Sadece 7 ay içinde.. ASELSAN para basıyor! Sadece 7 ay içinde.. ASELSAN para basıyor! Sadece 7 ay içinde..

Türkiye'nin savunma sanayisi ve yüksek  teknolojideki öncü şirketlerinden ASELSAN, faaliyet alanlarındaki başarısının  yanı sıra borsada da dikkat çekici bir performans ortaya koyuyor. 

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinin art arda rekorlar kırdığı bir  dönemde ASELSAN da değerine değer kattı.

Borsa İstanbul'da 1990 yılından bu yana işlem gören ASELSAN'ın halka  açıklık oranı yüzde 15,30 düzeyinde bulunuyor.

ASELSAN hisse senedi önceki yıllarda olduğu gibi 2016'da da Borsa  İstanbul'da işlem gören diğer hisse senetlerinden pozitif ayrıştı. BIST 100  endeksi yıl boyunca yatırımcılarına yüzde 9 seviyesinde kazandırırken, ASELSAN  hisse senedi yatırımcılarına yüzde 51 getiri sağladı.

Şirketin hisse senedi geçen yıl en düşük 8,38, en yüksek 12,71 lira  seviyelerini gördü. Piyasadeğeri geçen yılın sonunda 12 milyar 710 milyon lira  olan şirket, 2016'yı borsanın en değerli 16'ıncı şirketi olarak kapattı.

BIST 100 endeksinin aralıksız 7,5 aydır devam eden yükseliş trendi  ASELSAN'ın performansıyla birleşince şirket hem değerine değer kattı hem de  yatırımcısına kazandırdı.

ASELSAN hisse senedi birçok gün hem en çok kazandıran hem de en fazla  işlem gören hisseler arasında yer aldı. Şirketin hisse değeri dünkü kapanışta  23,98 lirayı gördü. Şirkethissesinin yılbaşından bu yana getirisi yüzde 88,89'a  karşılık geldi.

Bu gelişmelerle birlikte ASELSAN'ın piyasa değeri yaklaşık 24 milyar  liraya ulaştı. Şirketböylece en değerli şirketler arasında kendine 9. sırada yer  buldu. ASELSAN bu performansıyla Türk Telekom, Sabancı Holding, BİM Mağazalar,  Yapı ve Kredi Bankası, Arçelik, Türkiye Halk Bankası, Vakıflar Bankası, Ford  Otosan, Tofaş Otomobil Fabrikası, Anadolu Efes, Türk Hava Yolları gibi Türkiye  ekonomisinin önde gelen aktörlerini geride bıraktı.

SİPARİŞLERE YENİLERİ EKLENDİ

ASELSAN, geliştirdiği teknolojiler ve ortaya koyduğu çözümlerle geçen  yıl yurt içinden ve dışından birçok yeni iş aldı. ASELSAN'ın elindeki işlerin  ekonomik büyüklüğü 2016'da bir önceki yıla göre yüzde 44 artarken, 6,2 milyar  dolarlık sipariş büyüklüğüne ulaşıldı.

Şirket yılın ilk yarısında da elindeki işlere yenilerini ekledi.  ASELSAN, bu dönemde Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Savunma Teknolojileri  Mühendislik ve Ticaret AŞ, BMC, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu,  Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi, Nurol Makina,  OTOKAR ve bir yabancı müşteriyle sözleşmeler yaptı.

ASELSAN, bu sözleşmelerle güdüm kiti, elektronik harp sistemi, mobil  gözetleme aracı, SARP-DUAL Uzaktan Komutalı Silah Sistemi, SARP Uzaktan Komutalı  Silah Sistemi, komando modernizasyonu elektro optik sistemi tedarikleri,  helikopter platformları ihtiyaçlarının karşılanması, M60T tanklarının  modernizasyonu ve ASELPOD Elektro Optik Hedefleme Sistemi entegrasyonu  görevlerini üstlendi.

Kuruluş, 6 aylık dönemde aldığı siparişlerle ciddi bir ekonomik  büyüklüğe ulaşmış oldu. Siparişlerin ekonomik büyüklüğü 459 milyon lira, 323  milyon avro ve 302 milyon  doları buldu.

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