Peygamber katillerinin bunu yapması normal!

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerine ilişkin, "23-24 sene önce El Halil'de oynanan oyunun aynısını Mescid-i Aksa'da gerçekleştirmek istediklerine şahit oluyoruz.

Mescid-i Aksa etrafında yaşananların İslam coğrafyasını tahrik eden, Müslümanları, inananları, aklı selim sahibi ve sağduyu sahiplerini endişelere sevk eden gelişmelere sahne olduğunu belirten Görmez, "barış elçisi "olarak adlandırdıkları Mescid-i Aksa Hatibi Şeyh İkrime Sabri'nin dün İsrail polislerince yaralanmasının da her türlü kınamayı hak ettiğini söyledi.



Yaşananlardan dolayı büyük endişeler içinde olduklarını ifade eden Görmez, El Halil'in başına gelenlerin Mescid'i Aksa'nın da başına getirilmesinden duydukları endişeyi de dile getirdi.



Görmez, 1994'de ramazan günü müminlerin üzerine açılan ateşle 70'i aşkın insanın katledildiğini hatırlatarak, tarihte peygamber katledenlerin, büyük peygamberlerin içinde bulunduğu El Halil'i adeta bir hapishaneye dönüştürdüklerini ve yarısını da sinagoga çevirdiklerini söyledi.

Yahudiler, kendi soylarından gelmeyen Hz. Sâlih (a.s), Hz. Hûd (a.s), Hz. Şuayb (a.s) ve Hz. İsmâil (a.s) gibi peygamberlere iman etmedikleri gibi, başta Zekeriya (a.s), Yahya (a.s), İşaya (a.s) ve Cercis (a.s) olmak üzere birçoğunu da katletmişlerdir.