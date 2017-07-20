20 Temmuz 2017 Perşembe26 Şevval 1438
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FETÖ'cü müftüden skandal sözler!

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Kayseri’de tutuklu yargılanan FETÖ üyesi eski Ardahan Müftü Aytekin Yılmaz’ın Peygamberleri "şehvet düşkünü" gösterdiği ortaya çıktı..
FETÖ'cü müftüden skandal sözler!
FETÖ'cü müftüden skandal sözler! FETÖ'cü müftüden skandal sözler! FETÖ'cü müftüden skandal sözler!

Kayseri’de tutuklu yargılanan FETÖ üyesi eski Ardahan Müftü Aytekin Yılmaz’ın Peygamberleri "şehvet düşkünü" gösterdiği, teröristbaşı Fetullah Gülen’i de daha yüce bir makama oturttuğu paylaşımları ortaya çıktı.

Kayseri'de FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan eski Ardahan Müftüsü Aytekin Yılmaz hakkında mahkemeye gönderilen bir yazı, terör örgütünün  sapkın düşüncelerini  nasıl yaymaya çalıştığını bir kez daha gözler önüne serdi. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca Yılmaz'ın yargılandığı 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen yazı, Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şubesi'nin sanık hakkında elde ettiği yeni delilleri içeriyor.

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SKANDAL PAYLAŞIM

Bu yeni deliler arasında en dikkati çeken ise FETÖ üyesi Aytekin Yılmaz'ın, Kayseri Müftü Yardımcısı olduğu denemde Peygamberler hakkında sarf ettiği skandal sözler oldu. Belgede, Yılmaz'ın Peygamberleri şehvet müptelası gösterip aşağılayan, teröristbaşı Fetullah Gülen'i ise daha yüce bir konuma oturtan paylaşımına yer verildi. Yazıda, Yılmaz'ın müftülük personel ile yaptığı bir toplantıda, "Bütün Peygamberler evlenerek şehvetini giderirler. Ama Muhterem Fetullah Gülen Hoca Efendi Hazretleri ise Peygamberlerden de üstün olduğu için ibadet ederek şehvetini giderirdi" ifadelerini kullandığına dikkat çekildi. Yeni deliller arasında Aytekin Yılmaz'ın, görevde olduğu süre zarfında makam odasına kolay kolay kimsenin giremediği, FETÖ üyesi olmayan personel odasına girdiğinde ise "Bu makama girdiğine dua et, buraya kolay kolay kimse giremez" diyerek uyardığı da yer aldı.

STAR

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