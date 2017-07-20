20 Temmuz 2017 Perşembe26 Şevval 1438
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Rezalet! Kadınlar bu yola çıkamaz oldu

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Rezalet! Kadınlar bu yola çıkamaz oldu
Çevre sakinleri operasyonların devam etmesini ve rezaletin son bulmasını istiyor.
Rezalet! Kadınlar bu yola çıkamaz oldu Rezalet! Kadınlar bu yola çıkamaz oldu Rezalet! Kadınlar bu yola çıkamaz oldu

Aydın'da yoldan geçen araçları durdurarak para karşılığı fuhuş yapan şebekelere karşı Jandarmaekipleri operasyon başlattı. Aydın-İzmir ve Aydın-Muğla yolu üzerinde yapılan operasyonlarda yol kenarında bekleyip fuhuş yapan kadınlar jandarma ekipleri tarafından toplandı. Uygulama bölgede ikamet eden vatandaşları sevindirdi.

Türkiye'nin en işlek yollarından birine sahip Aydın'da yol kenarlarında yaşanan utanç verici duruma güvenlik güçleri el koymaya başladı. İzmir, Denizli ve Muğla illeri arasında kalan Aydın'da karayolu üzerinde belli noktalarda bekleyip para karşılığı fuhuş yapan kadınlara yönelik artan şikayetler üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı. Karayolu üzerinde devriye gezen jandarma yol kenarında bekleyen kadınları topladı. Kabahatler kanununa göre, alacakları basit miktardaki cezayı bilen kadınlar hiç zorluk çıkarmadan yanlarına yaklaşan jandarma aracına binerken vatandaşlar cezaların caydırıcı olmasını istediler.
 
''KANDINLAR YOLA ÇIKAMAZ OLDU'' 

Yaşanan sıkıntının çok büyük olduğunu ve bu durumun yaşandığı Aydın-İzmir ve Aydın-Çine yolu üzerinde köylü kadınların tek başına yol kenarında minibüs bile bekleyemez hale geldiğini belirten ve isminin açıklanmasını istemeyen bazı vatandaşlar,

"Maalesef bazı uzun yol taşıma yapan araç kullanıcıları ve bazı sürücüler arasında bizim bu bölge, çok utanç verici bir adla anılıyor. Yıllardır bu ahlaksızlık buralarda devam ettiği için herkes bu bölgeyi buluşma yeri zannediyor. Geçenlerde tarlasına gitmek üzere yol kenarında bekleyen tarım işçisi bir kadınımızın yanına yaklaşan bir aracın sürücüsü namusu ile yolda bekleyen kadını diğer kadınlarla karıştırıp ahlaksız teklifte bulunmuş. Yanlış kişi olduğunu da fark edince defalarca özür dileyip gitmiş. Bizim bu bölge tarımın yaygın olduğu bir yer. Kadınlarımız yaşanan bu durumdan dolayı tek başına tarlasına bile gidemez hale geldi. Yetkililerden yöre sakinlerini de zora sokan ve tarifi imkansız utanç duruma düşüren bu sorunu çözmelerini istiyoruz"diyerek güvenlik güçlerinin operasyonlara devam etmesini istediler.

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