Kurtulmak isterken adeta hayatı karardı

Genç yaşında sağ omuz, sırt, iki el bileği ve sol koluna sarmaşık ve isimlerden oluşan dövmeler yaptıran Dilan Deniz Kılıç, 2 yıl önce bunları sildirmeye karar verdi. İnternetten araştırma yapan Kılıç, plastik cerrahi uzmanı doktorların ameliyatla dövmeleri ortadan kaldırdığını öğrendi. İstanbul'daki özel bir hastanede görevli plastik cerrahi uzmanı S.D. ile görüşen Dilan Deniz Kılıç, 27 Nisan 2016'da ameliyata alındı. Cerrahi operasyonla genç kadının vücudundaki dövmeler yok edildi.



İddiaya göre doktor, oluşan yara izlerinin 6 ay içinde ortadan kaybolacağını söyledi. Ancak ameliyatın üzerinden yaklaşık 1.5 yıl geçmesine karşın Dilan Deniz Kılıç'ın vücudunda ciddi yara izleri oluştu. İzlerin kalıcı olarak düzeltileceği söylenerek, 9 Mart 2017'de aynı hastanede aynı doktorca bir kez daha operasyon geçiren Dilan Deniz Kılıç'ın vücudundaki izler bugüne kadar geçmedi. Oluşan yara izleri nedeniyle psikolojik sorunlar yaşayan Kılıç, doktor hakkında İstanbul 11'inci Tüketici Mahkemesi'nde 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı.



'ÇOK İSTEDİĞİM KIYAFETLERİ GİYEMİYORUM'



Başından geçenleri anlatan Dilan Deniz Kılıç, şöyle devam etti:



"Vücudumdaki dövmelerimden rahatsız olduğum için 2 yıl önce sildirmeye karar verdim. Araştırmalarım sonucunda İstanbul'daki özel bir hastanede doktorun tek seferde ameliyatla dövme silebileceğini öğrendim. Adana'da lazerle sildirmek için sürekli acı çekmektense, tek seferde silinmesini uygun gördüm. İstanbul'a gittim. Ameliyattan sonra 2- 3 ay kolumu hiç hareket ettiremedim. Buna rağmen vücudumda kalıcı izler meydana geldi. Bir çok plastik cerrah ve doktorla görüşüyorum, bu izleri kesinlikle geçiremeyeceklerini söylüyorlar. Bu yüzden çok mağdur oldum. Yazın tişört dahi giyemeyip sürekli uzun kollu giysiler giyiyorum. Çok giymek istediğim kıyafetlerimi izler görüneceği için giyemiyorum. Psikolojim bozuldu, hayatım karardı."



İKİNCİ KEZ AMELİYAT OLDU ANCAK İZLER GEÇMEDİ



Oluşan izlerden kurtulmak için ameliyatı yapan doktorla yeniden görüştüğünü aktaran Dilan Deniz Kılıç şunları kaydetti:



"Bu izlerden çok rahatsız olduğum için yaklaşık 6 ay önce ameliyatı yapan doktorla tekrar görüştüm. Dava açacağımı söyledim. Bunun üzerine İstanbul'a gelmemi isteyip izleri düzelteceğini söyledi. Tekrar gittim ve ikinci bir ameliyat oldum omzundan ama yine bu izler geçmedi. İnanılmaz derecede sıkıntılar yaşıyorum, psikolojik olarak da bu iş beni olumsuz etkiledi. Bu nedenle doktor hakkında şikayetçi olup dava açtım. Doktor bana, 'Çok derin aldığım için bu izler geçmedi' dedi. Ameliyatı yapan doktor ve hastane hakkında tazminat davası açtım. 23 yaşındayım, kendime de dikkat eden birisiyim. Bu şekilde kalıcı izlerin olacağını söylese kabul etmezdim. Bana 6 ay içinde izlerin geçeceği söylendi ancak hem bileklerimde, kolumda, omuz ve sırt bölümümde de kalıcı izler oluştu. Daha önceki dövmeli halim çok daha iyiydi. Ben o dövmelerden kurtulmaya çalışırken çok daha kötü hale geldim."

DOKTOR: YARGIYA İNTİKAL ETTİ



Ameliyatı yapan Dr. S.D. ise kendisinin de dava açtığını, olayın yargıya intikal ettiğini söylemekle yetindi.



Adana'da hemşire Merve Keleş ve 3 kişi, dudaklarına ve vücutlarının değişik bölgelerine yaptırdıkları botoks sonrası büyük sağlık sorunlarıyla karşılaşmıştı.