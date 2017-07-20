20 Temmuz 2017 Perşembe26 Şevval 1438
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Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı bombayı patlatıyor

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Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı bombayı patlatıyor
TRT 1 ekranlarının reyting rekoru kıran dizisi Diriliş Ertuğrul'un yapımcısından, en az Diriliş kadar olay olacak yeni bir dizi geliyor.
Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı bombayı patlatıyor Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı bombayı patlatıyor Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı bombayı patlatıyor

Ranini.tv’nin haberine göre Diriliş Ertuğruldizisinin yapımcısı yeni bir dönem dizisi hazırlığı içinde…

TRT’nin çok sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul, sadece Türkiye’de değil yakın coğrafyamızda da önemli bir başarı kazandı… Diriliş Ertuğrul ile başarı kazanan yapımcı Mehmet Bozdağ, şimdi gözünü bir başka dönem dizisine çevirdi. Kut’ül Amare Kuşatmasıdizi olarak ekranlara gelecek.

29 Nisan 2017’nin Kut’ül Amâre kuşatmasının 101. yılı olması sebebiyle tasarlanan projenin senaryosunu da yine Mehmet Bozdağ kaleme aldı. Diziyi son olarak Star Tv’de yayınlanan İçimdeki Fırtına dizisini yöneten Doğan Ümit Karaca çekecek. Cast çalışmalarının hızlandığı dizine bazı roller sahiplerini buldu ancak başroller konusunda henüz son karar verilmedi. Planlamalarda bir son dakika değişikliği olmazsa ekip Ağustos ayında sete çıkacak ve dizi Kasım 2017’de yine TRT1’de yayında olacak.

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Kut’ül Amare Kuşatması Nedir?

I. Dünya Savaşı’nın Irak Cephesi’nde, İtilaf Devletleri ile İttifak Devletleri arasında gerçekleşmiş bir kuşatma muharebesidir. 8.000 askerden oluşan İngiliz-Hint garnizonu Bağdat’ın 160 kilometre güneyinde Kut kasabasında Osmanlı ordusu tarafından kuşatıldı. 101 yıl önce 29 Nisan’da sonuçlanan kuşatma sonrasında İngilizlerin 6’sı general, 476’sı subay olmak üzere toplam 13 bin 309 askeri esir alındı. Bazı tarihi kaynaklara göre Osmanlı ordusunun Birinci Dünya Savaşı’nda, Çanakkale’den sonra en büyük zaferi olan Kut’ül Amare 1952 yılına kadar Türk Ordusu tarafından bayram olarak kutlanıyordu.

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