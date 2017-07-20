20 Temmuz 2017 Perşembe26 Şevval 1438
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Erdoğan dünyayı uyardı: Seyirci kalmayız!

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Erdoğan dünyayı uyardı: Seyirci kalmayız!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya bir mesaj gönderdi.
Erdoğan dünyayı uyardı: Seyirci kalmayız! Erdoğan dünyayı uyardı: Seyirci kalmayız! Erdoğan dünyayı uyardı: Seyirci kalmayız!

Erdoğan'ın Akıncı'ya gönderdiği mesaj şöyle;

“Sayın Cumhurbaşkanı,

Kıbrıs Türkü’nün mevcudiyetine kasteden teşebbüsü akim bırakan Barış Harekatı’nın 43. yıldönümünde, Zat-ı Devletleri’nin ve tüm Kıbrıs Türk Halkı’nın Barış ve Özgürlük Bayramını, şahsım ve milletim adına en kalbi dileklerimle tebrik ediyorum.

Kıbrıs Türkü Ada’da barışa ve çözüme olan bağlılığını her vesileyle kanıtlamış, maruz bırakıldığı haksız ve gayrimeşru kısıtlamalara rağmen demokratik değerleri, dayanışma bilinci ve kararlılığı ile her nevi badirenin üstesinden gelebilecek güce, azim ve iradeye sahip olduğunu ortaya koymuştur.

Bunun son örneğine, Kıbrıs’ta adil, kalıcı ve kapsamlı bir çözüme yönelik olarak BM Genel Sekreteri’nin İyi Niyet Misyonu çerçevesinde, Ada’daki iki taraf arasında, her iki tarafın siyasi eşitliğine dayalı yeni bir ortaklık devleti tesis etmeye matuf müzakere sürecinde bir kez daha şahit olunmuştur. Bu dönemde sergilediğiniz iyi niyetli ve samimi tutumunuza Rum tarafı, uzlaşmaz duruşuyla mukabele etmiştir. İsviçre, Crans-Montana’da yeniden toplanan Kıbrıs Konferansı, maalesef bu nedenle sonuçsuz kalmış, müzakere sürecinde bir çözüme ulaşılamamıştır.

"ARTIK SEYİRCİ KALMAYIZ"

Artık hiç kimse, Türkiye’nin, Kıbrıs Türk Halkı’nın ilanihaye çözümsüzlüğün mağduru olarak kalmasına, hiçbir hukuki temeli bulunmayan kısıtlamalara maruz bırakılmasına seyirci olmasını beklememelidir.

Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da her zaman Kıbrıs Türkü’nün yanında olmaya devam edecek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni desteklemeyi sürdürecek, gerek Kıbrıs Adası’nda, gerek Doğu Akdeniz’de barış, özgürlük ve istikrar ortamının teminatı olacaktır.

Bu vesileyle, Kıbrıs Türkü’nün geleceğine aydınlık katan 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerine beni temsilen Genel Sekreterim Fahri Kasırga’nın katılacağını bildirmek isterim.

Şahsım ve Büyük Türk Milleti adına Kıbrıs Türk Halkı’nın Barış ve Özgürlük Bayramını gönülden kutluyor, kurtuluş mücadelesinde canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi şükran ve saygıyla anıyor, Kıbrıslı Türk kardeşlerimizin refah, esenlik ve mutluluğunun devamı için en iyi dileklerimi yineliyorum.”

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