20 Temmuz 2017 Perşembe26 Şevval 1438
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Necmettin Erbakan'ın notlarından: Askere Kıbrıs emrini ben verdim

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1974’te Başbakan yardımcısı olan Prof. Dr. Necmettin Erbakan, tarihi zaferle ilgili ezber bozan detay veriyor: Ecevit İngiltere’de iken askere talimatı kesin verdik ve gemileri yüklettik.
Necmettin Erbakan'ın notlarından: Askere Kıbrıs emrini ben verdim
Necmettin Erbakan'ın notlarından: Askere Kıbrıs emrini ben verdim Necmettin Erbakan'ın notlarından: Askere Kıbrıs emrini ben verdim Necmettin Erbakan'ın notlarından: Askere Kıbrıs emrini ben verdim

Eski Başbakanlardan merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın geride bıraktığı notlardan Millî Gazete Ankara Kitap Kulübü’nün hazırladığı Davam adlı kitap, Millî Gazete tarafından yayımlandı.

5 bin sayfalık notlardan hazırlanan kitapta, Milli Görüş lideri Prof. Necmettin Erbakan’ın Türkiye siyaset tarihinin önemli olaylarına dair anıları ve bakış açılarını içeren hatıraları yer aldı. Kitabın en ilgi çekici bölümlerinden birini, Kıbrıs Barış Harekatı’na giden sürecin anlatıldığı kısım oluşturdu.

Kitapta, Necmettin Erbakan’ın, Kıbrıs Barış Harekatı’na ilişkin şu anısına yer verildi: “Ecevit, İngiltere’ye gidecek. İngilizlerin ne diyeceği belli değil. Biz hükümetin MSP kanadı olarak Ecevit, Afyon’da iken Genel İdare Kurulu toplantımızı yapmış ve ‘Mutlaka müdahale lazım’ kararını almıştık.” 

Kıbrıs Barış Harekâtı döneminin Millî Gazete manşetleri... 

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İKİ KEZ VAZGEÇİLMİŞ

Erbakan tarihi günü anlatmaya devam ediyor: “Halk Partisi’nin önemli kısmı ‘Bu macera olur. Sakın böyle yapılmasın. Bu bütün dünyaya savaş açmak demektir’ diyordur. Bu yüzden, ne bakanlar kurulu olarak ne Milli Güvenlik Kurulu olarak kesin bir karara varılmamıştı. Bununla beraber olayın gecikmemesi gerektiği için Ecevit’i uğurladıktan sonra, havaalanında askerlere ‘Yükleyin bu harekatı başlatın’ dedim. (...) Kuvvet komutanları, ‘Bize kesin emir verilmesi lazım çünkü bizim askerimiz iki defa düş kırıklığına uğrramıştır. Bize ‘gemileri yükleyin’ dendi. Biz de yükledik. Arkasından ABD Başkanı Johnson’un mektubu üzerine ‘Hayır geri dönün’ dediler. Biz askeri İskenderun’a geri indirdik. İkinci kez Sayın Demirel zamanında ‘Gemileri yükleyin’ dendi, yükledik. Ancak ikinci kez de askerimizi Kıbrıs yerine kendi topraklarımıza çıkardık. Tekrar aynısı olacaksa askeri artık hiç bir zaman harekatın yapılacağına inandıramayız’ dediler.”  

ECEVİT'İ İKNA OLDASINA ALDIK

“Sayın Ecevit Londra’dan döndüğü zaman gemiler yüklenmişti. Ertesi gün Liman’dan ayrılacakları noktada idik. Komutanlarla beraber Ecevit’i ikna noktasında hazırlık yapmıştık. Allah’ın büyük lütfudur ki bize 500 tane şehitle bu harekatı başarmak nasip olmuştur.”

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