İran'dan ABD'ye tehdit! Çekin yoksa bedel ödetiriz

ABD'nin yeni yaptırım kararıyla gerilen İran ve ABD arasında bu kez 'sınır' krizi çıktı. İran'ın tehdit dolu açıklamasına ABD yönetimi anında cevap verdi.

ABD'nin yeni yaptırım kararıyla gerilen İran ve ABD arasında bu kez 'sınır' krizi çıktı. Tahran, ABD'nin Orta Doğu'daki askeri üstlerini 1000 kilometre uzağa taşıması uyarısı yaptı. ABD savunma bakanlığı sözcüsü Binbaşı Adrian Rankine-Galloway ise, "Bu sözler üzerine kendi konumumuzu değiştirmek gibi bir niyetimiz yok" dedi.

Trump yönetimi balistik füze programından dolayı İran'a uygulanacak yeni yaptırımları dün yürürlüğe koydu ve İran'ın Ortadoğu'da yaptığı "kötülüklerin" 2015 yılında Batılı ülkelerle imzaladığı nükleer anlaşmanın getireceği her türlü olumlu katkıyı ortadan kaldırdığını söyledi.

İRAN'DAN TEHDİT

Tasnim ve diğer devlet ajanslarının verdiği habere göre İran Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Ali Caferi, "Eğer ABD İran'a ve Devrim Muhafızları'na karşı yaptırım uygulamak istiyorsa o zaman bölgedeki üslerini İran'ın 1,000 km uzağına taşımalı ve yanlış hesap yaparsa bedelini ağır ödeyeceğini bilmeli" dedi.

ABD'DEN CEVAP: NİYETİMİZ YOK

ABD savunma bakanlığı sözcüsü Binbaşı Adrian Rankine-Galloway ise, "Bu sözler üzerine kendi konumumuzu değiştirmek gibi bir niyetimiz yok" dedi.

ABD'nin Körfez'in batı kıyısındaki Katar ve Kuveyt'te askeri üsleri bulunuyor. Ayrıca Amerikan Beşinci Filosu da Bahreyn'de konuşlu.

İran'ın seçkin silahlı gücü olan Devrim Muhafızları'nın yaptığı balistik füze denemelerini Washington nükleer konusundaki Birleşmiş Milletler kararına ve 2015 anlaşmasına aykırı olduğunu savunuyor.

Caferi, "İran'ın karada, havada ve denizde füze kabiliyeti giderek büyüyor; bu bizim için çok kesin bir ilke konusu" dedi. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de yeni yaptırımlar üzerine yaptığı açıklamada, "Amerikalıların bazı eylemleri nükleer anlaşmanın lafzına ve ruhuna aykırı. Bunlara karşı çıkacağız" dedi.