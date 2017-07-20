Türkiye'den Mescid-i Aksa uyarısı!

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri ve Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD ve AB'yi sessizliklerini bozmaya davet etti. Türkiye olarak yeni çatışmaların yaşanmasını istemediklerinin belirten Kalın, "Güvenlik gerekçesiyle Mescid-i Aksa'nın sarılması, engellenmeye çalışılması kabul edilebilir bir durum değil. Filistin halkı ve Mescid-i Aksa yalnız değildir. Harem-i Şerif'te kısıtlamalara gidilmesi kabul edilebilir bir şey değil. Dolayısıyla ABD ve AB'nin sessizliğini bozması gerektiğini düşünüyoruz. Yarın Cuma günü münasebetiyle yeni çatışmaların yaşanmasını istemiyoruz. Çağrımız bütün tarafların seslerini yükseltmesi ve İsrail'in bu politikasından vazgeçmesidir" dedi.

"STATÜSÜNÜ DEĞİŞTİRMEK İÇİN BİR ADIM"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, yaşanan olaylarla Mescid-i Aksa'nın statüsünün değiştirilmeye çalışıldığını belirtti. İbrahim Kalın sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Mescid-i Aksa'nın statüsünün değişmesi için bir adım olarak görüyoruz ve bundan endişe duyuyoruz."