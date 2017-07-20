20 Temmuz 2017 Perşembe26 Şevval 1438
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İşte 3. Havalimanı'na ilk uçağın ineceği tarih

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İşte 3. Havalimanı'na ilk uçağın ineceği tarih
Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan'ın açıklamasına göre, yapımı hız devam eden 3. Havalimanı'na ilk uçağın şubat ayında inmesi bekleniyor.
İşte 3. Havalimanı'na ilk uçağın ineceği tarih İşte 3. Havalimanı'na ilk uçağın ineceği tarih İşte 3. Havalimanı'na ilk uçağın ineceği tarih

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İstanbul’da yapımı devam eden dünyanın en büyüğü olacak Üçüncü Havalimanı'ndan büyük gelir elde edileceğini belirterek, ''ABD’den kalkan uçak İstanbul’a gelecek, sonra Uzakdoğu'ya gidecek.'' dedi. 

Bakan Arslan şöyle devam etti:

''Havalimanımızı kullanan her uçak para veriyor. Her yolcunun ülkemize bıraktığı bir kaynak var. Önümüzdeki yıl şubat aylarında uçak indirebilir hale geleceğiz. Ama 29 Ekim 2018’de 90 milyon yolcuya hizmet eden ilk kısmı açacağız''

'YAPILAŞMAYA İZİN YOK'

Arslan, Atatürk Havalimanı’nın artık hizmet vermeyeceğini, tesislerin fuar merkezi olarak kullanılacağını, yapılaşmaya izin verilmeyeceğini vurguladı. 

Kaynak: Kokpit.areo

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