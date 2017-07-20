20 Temmuz 2017 Perşembe26 Şevval 1438
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Başbakan gözyaşlarını tutamadı

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Başbakan gözyaşlarını tutamadı
Başbakan Binali Yıldırım, 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatının yıldönümü töreninde Bursa Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı gösterisini izlerken duygulu anlar yaşadı.
Başbakan gözyaşlarını tutamadı Başbakan gözyaşlarını tutamadı Başbakan gözyaşlarını tutamadı

Başbakan Binali Yıldırım, 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatının 43. yıldönümü etkinliklerine katılmak ve devlet ve hükümet yetkilileri ile temaslarda bulunmak için sabah erken saatlerde KKTC'ye geldi.

Başbakan Yıldırım, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı, Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda düzenlenen törene katılan Başbakan Binali Yıldırım, Bursa Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı gösterisini izlerken duygulu anları kameralardan kaçmadı.

Mehteran takımının Türkiye'm parçasına geçişinde Başbakan Binali Yıldırım göz yaşlarına hakim olamadı. Yıldırım'ın gün içinde temaslarından sonra akşam saatlerinde KKTC'den ayrılması bekleniyor. 

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