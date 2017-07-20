20 Temmuz 2017 Perşembe26 Şevval 1438
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Bakan Gül'ün gençliğindeki ilginç dershane detayı

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Yeni Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün babası Cemil Gül, oğlunun çocukluk hayali olan hukuk bölümünü kazanmak için gece gündüz ders çalıştığını anlattı.
Bakan Gül'ün gençliğindeki ilginç dershane detayı
Bakan Gül'ün gençliğindeki ilginç dershane detayı Bakan Gül'ün gençliğindeki ilginç dershane detayı Bakan Gül'ün gençliğindeki ilginç dershane detayı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde yaşayan emekli imam Cemil Gül, oğlunun çocukluk ve gençlik dönemini  anlattı. Abdülhamit Gül'ün 8 çocuktan 4'üncü büyük kardeş olduğunu belirten baba Cemil Gül, oğlunun çok az konuşan bir yapısı olmasına rağmen çok çalışkan bir çocuk olduğunu kaydetti. Oğlu Abdülhamit Gül'ün çocukluk hayali olan hukuk bölümünü kazanmak için gece gündüz ders çalıştığını vurgulayan baba Gül, oğlu ile ilgili ilginç bir dershane detayını da paylaştı. Abdülhamit Gül'ün üniversite sınavına hazırlandığı dönemde dershanelerin olmasına rağmen hiç bir dershaneye gitmediğini ifade eden baba Cemil Gül, "Dershaneler başlamıştı, ama oğlum dershanelere gitmedi. Çok çalışkandı yavrum. Biz yatardık, gece bakardım dersine çalışırdı, uyanırdım bakardım dersine çalışırdı. Allah'a çok şükür bizi mahcup etmedi" dedi.

Oğlunun çok küçük yaşlardan itibaren hukuk bölümünün hayali olduğunu kaydeden baba Gül, oğlunun Nizip ilçesindeki Cumhuriyet İlkokulunda gördüğü eğitimin ardından Nizip ve Oğuzeli İmam Hatip Liselerinden sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandığını ifade etti.

Oğlunun az konuşan bir karaktere sahip olduğunu söyleyen baba Gül, "Oğlum, çok az konuşur. fikirlerini çok az beyan eder. Bize her şeyi söylemezdi" şeklinde konuştu. Oğlunun hukuk bölümünü tercih edince bürokrat olacağını anladığını anlatan Gül, "Oğlumun hukuku tercih etmesiyle biz büyük bir çıta çizdiğini anladık. Yani hedefi büyüktü. Hukuku tercih edince, bürokrat olmak istediğini düşündüm. Hukuka gitmesine biz de çok sevindik. Hukuku bitirince, iş yeri açtılar. Arkadaşları ile beraber, kollektif bir çalışma sergilediler" ifadelerine yer verdi.

OĞLUMUN İŞİ ZOR

Baba Gül, oğlunun diğer bakanlara göre biraz yükü ve sorumluluklarının daha çok olduğunu söyleyerek her zaman dua ettiğini kaydetti. Oğluna bu görevi layık görenlere teşekkür de eden Cemil Gül, "Yeni açıklanan kabinenin ülkemize milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Oğlumu bu göreve layık gören Reisi Cumhurumuza, Başbakanımıza, teşekkür ediyorum. Türkiye'miz, ülkemiz özellikle bürokrasi konusunda son dönemlerde sürekli gençleşiyor. Yüce mevlam inşallah bizi ve oğlumuzu milletimize karşı mahcup etmez. Her bakanlık tabii ki çok önemlidir ancak Adalet Bakanlığı biraz daha yükü ve vicdani sorumluluğu ağır olan ve insanların beklentisi daha yüksek olan bir bakanlıktır. Duam Allah yavrumuzu başarılı kılsın. Yeni ve güçlü bir Türkiye'de yüzde 98'i Müslüman olan bu ülkenin insanlar arasında adaleti temsil etmek görevi çok büyük bir şereftir. Allah yavrularımızla birlikte ülkemizi en üst zirvelere çıkarsın. Bütün bakanlar benim yavrum. Abdülhamit Bey de aktif, faal, Allah için, vatan için elinden gelen tüm gayretleri sarf ederek, yüzümüzü, göğsümüzü kabartacak, Türkiye’mizin göğsünü kabartacak hizmetler yapmayı ve bu hizmetlerde Allah muvaffak etsin. Cani gönülden hepsini seviyor ve kutluyoruz" dedi.

MUHALEFETE ÇAĞRI

Cemil Gül, başta ana muhalefet partisi olmak üzere tüm siyasi partilere de çağrıda bulunarak, "Reis-i Cumhurumuza, başbakanımıza, kabine arkadaşlarımıza, Meclis Başkanımıza, muhalefete ve diğer partileri de beraber olmamız çağrısında bulunuyoruz. Bu güzel ülke bize hediye, belki bir daha böyle bir ülkemiz olmaz. kol kola girip, bu ülkeye hep birlikte sahip çıkalım" diye konuştu.

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