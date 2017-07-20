Dünyanın gözü önünde silahın tetiğine basıldı!

İsrail, geçen haftadan bu yana Müslümanların kutsal mekanı Mescid-i Aksa Camii'yi abluka altında tutuyor.
Pazar günü caminin kapılarına konulan metal arama dedektörleriyle tırmanan gerilimde, içeri girmek isteyen birçok Filistinli gözaltına alındı.
KÖŞEYE SIKIŞTIRIP DEFALARCA YUMRUKLADI
İşgal altında tuttuğu Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesine kimseyi sokmayan İsrail polisi, Filistinlilere şiddet uyguladı. Filistinli bir kişi, işgalci İsrail polisi tarafında köşeye sıkıştırılıp defalarca yumruklandı.
YAHUDİ YERLEŞİMCİ KÜÇÜK KIZA ÇARPTTI
İsrail'in şiddeti arttırması azılı Yahudi yerleşimcileri de harekete geçirdi. O yerleşimcilerden biri, 10 yaşındaki bir kız çocuğuna arabasıyla çarpttı. Acılar içinde kalan minik kız, dakikalarca yerden kalkamadı.
PROTESTOCULARA MÜDAHALE
İsrail'in ablukasını protesto eden yüzlerce göstericiye ise İsrail polisi saldırdı. Polis Filistinlilerin üzerine ateş açıp, biber gazıyla müdahale etti.