Ağbal'dan önemli açıklama: Artış yok!

Maliye Bakanı Naci Ağbal, ne yapıp edip enflasyonu tek haneli düşük seviyelere getirmeleri gerektiğine işaret ederek, enflasyonun olumsuz etkilerini 1990’lı yıllardan bildiklerini ifade etti.
İŞTE O AÇIKLAMA
Ağbal, "Şu anda Merkez bankamız enflasyon tek haneli, sürdürülebilir seviyelere gelene kadar sıkı para politikasına devam etme kararı içerinde. Maliye politikası kanalından biz para politikasına destek vermeye devam edeceğiz. Özellikle enflasyona sebep olabilecek herhangi bir vergi artışını önümüzdeki dönemde yapmayacağız. Dolaylı vergiler üzerinden fiyat ayarlamalarına neden olacak ve bu yolla enflasyonu yukarıya çekecek bir vergisel düzenlememiz olmayacak." şeklinde konuştu.