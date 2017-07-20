20 Temmuz 2017 Perşembe26 Şevval 1438
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Çavuşoğlu'ndan kapak cevap

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Almanya ile yaşanan Büyükada gerilimiyle ilgili açıklama yaptı.
Çavuşoğlu'ndan kapak cevap
Çavuşoğlu'ndan kapak cevap Çavuşoğlu'ndan kapak cevap Çavuşoğlu'ndan kapak cevap

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel'in Türkiye hakkındaki açıklamalarıyla ilgili, "Türk milletinin hiçbir tehdit ve şantaj karşısında boyun eğmediğini en iyi Almanya bilir." dedi.

'EN İYİ ALMANYA BİLİR'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in Türkiye hakkındaki açıklamalarıyla ilgili, ''Tarih boyunca tüm kurulan Türk devletlerinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türk milletinin hiçbir tehdit ve şantaj karşısında boyun eğmediğini en iyi Almanya bilir, Berlin bilir. Dolayısıyla bu tehditlerin de şantajların da Türkiye'de karşılık bulmayacağını bilmesi gerekiyor'' dedi.

'MEVKİDAŞIM GABRİEL DEMİŞTİ...'

Mevkidaşım Gabriel ile Mart'ta Berlin'de görüştüm. Türkiye'ye ekonomik tehditte bunulmanın yanlış olduğunu söylemişti. Türkiye'ye yönelik böyle tehditleri ciddi bir devlete yakıştıramıyoruz.

Bakan Gabriel'in yargıya müdahale niteliğindeki hırçın açıklamaları dostluğa sığmaz.

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