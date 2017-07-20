20 Temmuz 2017 Perşembe26 Şevval 1438
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Erdoğan'dan İsrail Cumhurbaşkanı'na telefon!

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kudüs'te Mescid-i Aksa ekseninde yaşanan gerilimle ilgili olarak İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ile telefonda görüştü.
Erdoğan'dan İsrail Cumhurbaşkanı'na telefon!
Erdoğan'dan İsrail Cumhurbaşkanı'na telefon! Erdoğan'dan İsrail Cumhurbaşkanı'na telefon! Erdoğan'dan İsrail Cumhurbaşkanı'na telefon!

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Temmuz'da Harem-i Şerif vuku bulan ve can kayıplarının yaşandığı hadisenin kaygı verici olduğuna işaret etti.

"ŞİDDET TASVİP EDİLEMEZ"

Olaydan ve can kayıplarından derin üzüntü duyduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şiddetin tasvip edilemeyeceğine dikkati çekti.

"DİNİ MEKANLARIN KUTSİYETİNE SAYGI GÖSTERİLMELİ"

Dini mekanların kutsiyetine ve tarihi statüsüne saygı gösterilmesi gerektiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, din ve ibadet özgürlüğü çerçevesinde Müslümanların Mescid-i Aksa'ya hiçbir kısıtlama olmaksızın girebilmeleri gerektiğini belirtti.

"EN KISA SÜREDE BU UYGULAMA KALDIRILMALI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Harem-i Şerif'in tüm İslam dünyası için önem taşıdığına işaret ederek girişte İsrail askerlerinin metal dedektörle arama yapma uygulamasının en kısa sürede kaldırılması ve gerilimin son bulması gerektiğini söyledi.

RİVLİN GÜVENCE VERDİ: KISITLAMA OLMAYACAK

İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin ise tedbirlerin güvenlik amaçlı olduğuna değinerek Harem-i Şerif'in statüsünde herhangi bir değişiklik olmayacağı ve dini özgürlüklerin kısıtlanmayacağı hususlarında güvence verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile de sabah saatlerinde telefon görüşmesi yapmıştı.

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