İranlı 'Agir' Tunceli'de öldürüldü

Tunceli'nin Mazgirt İlçesi kırsal kesiminde güvenlik güçleriyle çatışmaya giren biri üst düzey yönetici olduğu değerlendirilen 2 PKK'lı terörist öldürüldü.

Mazgirt İlçesi Sarıkoç Köyü Kepiromanları bölgesinde keşif uçuşu yapan Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) bugün sabah saatlerinde bir grup terörist tespit etti. SİHA tarafından havadan terör hedefleri ateş altına alınırken, bölgeye helikopterlerle Jandarma Özel Harekat timleri indirildi. Burada çıkan çatışmada biri üst düzey olduğu değerlendirilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Tunceli Valisi Tuncay Sonel, bölgede operasyonun devam ettiğini, etkisiz hale getirilen 2 PKK'lı teröristin birinin üst düzey yönetici olduğunu tahmin ettiklerini söyledi.

ÖLDÜRÜLEN PKK'LI İRANLI SORUMLU ÇIKTI

Tunceli'nin Mazgirt İlçesi kırsal kesiminde güvenlik güçleriyle girdikleri çatışmada öldürülen 2 PKK'lıdan birinin 5 yıldır Tunceli bölgesinde faaliyet yürüten ve örgütün sözde Mazgirt sorumlusu olan 'Agır' kod adlı İran uyruklu Davut adlı terörist olduğu belirtildi.