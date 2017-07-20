20 Temmuz 2017 Perşembe26 Şevval 1438
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İran'dan anında cevap! Misilleme yapacak

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İran Dışişleri Bakanlığı, Kuveyt'in İranlı diplomat sayısını azaltma kararına karşılık benzer uygulamaya gideceğini bildirdi.
İran'dan anında cevap! Misilleme yapacak
İran'dan anında cevap! Misilleme yapacak İran'dan anında cevap! Misilleme yapacak İran'dan anında cevap! Misilleme yapacak

Bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada," Karşılık hakkını kendinde saklı tutan İran, gerekli kararları alacaktır" denildi.

Açıklamada, "Kuveyt yönetiminin bölgedeki maceracı tarafların kışkırtma ve baskılarına direnmek yerine İran'a yersiz suçlamalar yönetmesi üzüntü vericidir" ifadelerine yer verildi.

Bakanlık Sözcüsü Behram Kasımi, Kuveyt'in Tahran'daki maslahatgüzarı Fellah El Hacref'in Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığını belirterek, İran'ın konuya ilişkin itiraz ve bahse konu El-Abdali örgütüyle her hangi bir bağlantısın olmadığının Kuveytli temsilciye aktarıldığını belirtti.

Tahran'ın yasadışı El-Abdali örgütüyle bağlantısını gerekçe gösteren Kuveyt, İran'ın bu ülkedeki kültürel ve askeri ataşeliklerini kapatıp İranlı diplomat sayısının azaltılmasına yönelik karar vermişti. Kuveyt, ayrıca İran'ın bu ülkedeki büyükelçisi için de ihraç kararı aldı.

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