21 Temmuz 2017 Cuma26 Şevval 1438
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35 bin taraftarın önünde tarihi hezimet!

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35 bin taraftarın önünde tarihi hezimet!
İlk maçta 2-0 yenildiği Östersunds ile evinde 1-1 berabere kalan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ne 2. ön eleme turunda veda etti.
35 bin taraftarın önünde tarihi hezimet! 35 bin taraftarın önünde tarihi hezimet! 35 bin taraftarın önünde tarihi hezimet!

2-0'ın rövanşında Östersunds'u Türk Telekom Stadyumu'nda konuk eden Galatasaray maçtan 1-1 eşitlikle ayrılarak UEFA Avrupa Ligi'ne 2. ön eleme turunda veda etti.

Östersunds'un golünü 60. dakikada Nouri penaltıdan atarken Galatasaray'ın sayısını 69. dakikada Ahmet Çalık kaydetti.

MAÇTAN DAKİKALAR(İLK YARI)

8. dakikada Selçuk İnan'ın sağdan kullandığı korner atışında, ceza sahasında yükselen Maicon'un kafa vuruşunda yerden seken top kaleci Keita'da kaldı.
13. dakikada sol taraftan köşe atışını kullanan Sema'nın yaptığı ortada, ön direkte Pettersson'un etkili kafa şutunda kaleci Muslera, meşin yuvarlağa sahip oldu.
27. dakikada Maicon'un ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Yasin Öztekin'in önünü açtıktan sonra yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.
40. dakikada Selçuk İnan'ın pasıyla ceza sahası sağ çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan Linnes'in aşırtmaya çalıştığı topu, Keita iki hamlede kontrol etti.
44. dakikada Linnes'in sağdan ortasında, penaltı noktası üzerinde Gomes'in yaptığı kafa vuruşunda top yandan az farkla auta çıktı.
45+1. dakikada Selçuk İnan'ın soldan ortasında, savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topu ceza sahasında kontrol eden Sinan Gümüş'ün dönerek yaptığı vuruşta, kaleci Keita meşin yuvarlağı kornere çeldi.
45+2. dakikada Belhanda'nın sağdan kullandığı köşe vuruşunda, ceza sahasında oluşan karambol sonrası arka direkte topu önünde bulan Sinan Gümüş'ün vuruşunda, meşin yuvarlak direğe çarparak auta gitti.

MAÇTAN DAKİKALAR(İKİNCİ YARI)

52. dakikada Belhanda'nın sağdan ortasında, ceza sahasında Gomis'in yaptığı kafa vuruşunda top yandan dışarı gitti.
59. dakikada Galatasaray yarı sahasında Ahmet Çalık'ın sektirdiği topu kaparak ceza sahasına giren ve kaleciyle karşı karşıya kalan Ghoddos, Muslera'nın müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.
60. dakikada penaltı atışını kullanan Nouri, meşin yuvarlağı ağlara göndererek İsveç ekibini 1-0 öne geçirdi.
69. dakikada Galatasaray beraberliği sağladı. Tolga Ciğerci'nin ortasında ceza sahasında topla buluşan Belhanda şutunu çekerken, kale sahası çizgisi üzerinde Ahmet Çalık'ın ayak koyduğu meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.
76. dakikada Belhanda'nın sağdan ortasında ceza sahasında savunmadan seken topa arka direkte Sinan Gümüş dokunamadı ve meşin yuvarlak kornere çıktı.
Kalan sürede önemli pozisyon olmadı ve karşılaşma 1-1 tamamlandı.

Stat: Türk Telekom
Hakemler: Bastian Dankert, Mike Pickel, Rene Rohde (Almanya)
Galatasaray: Muslera, Linnes, Maicon, Ahmet Çalık, Carole, Selçuk İnan, Tolga Ciğerci, Sinan Gümüş, Belhanda, Yasin Öztekin, Gomis
Östersunds: Keita, Mukiibi, Papagiannopoulos, Pettersson, Mensah, Nouri, Bachirou, Widgren, Ghoddos, Sema, Gero
Sarı kartlar: Dk. 20 Gomis, Dk. 39 Muslera (Galatasaray)

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