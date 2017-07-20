21 Temmuz 2017 Cuma26 Şevval 1438
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Ümit Karan'dan FETÖ ve G.Saray itirafı

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Ümit Karan'dan FETÖ ve G.Saray itirafı
Gelecek sezon ABD'nin Cosmopolitan 1. Ligi'nde Malatyaspor USA'yı çalıştıracak olan Ümit Karan, Amerika'ya gitmeden önce önemli açıklamalarda bulundu.
Ümit Karan'dan FETÖ ve G.Saray itirafı Ümit Karan'dan FETÖ ve G.Saray itirafı Ümit Karan'dan FETÖ ve G.Saray itirafı

Bu yıl ABD Cosmopolitan 1. Ligi'nde mücadele edecek olan Malatyaspor USA takımın başına getirilen Ümit Karan, ABD seyahati öncesi Atatürk Havalimanı'nda AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Kendisine yurt dışında antrenörlük tecrübesi katıp, ilerleyen yıllarda Galatasaray Futbol Takımı'nda görev yapmak istediğini belirten eski milli futbolcu, "Hedefim Galatasaray'ı çalıştırmak. İki-üç sene tecrübelenmek, ardından Galatasaray'ın başına geçmek istiyorum ama şuan ki Galatasaray'ın başına geçmek istemem." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor'un sarı-kırmızılı takıma yakışmadığını belirten Ümit Karan, şunları kaydetti:

"Tudor bana göre bir teknik direktör değil. Kardemir Karabükspor'un hocasının gelip Galatasaray'ın hocası olma şansı yok. Bir başarısı bulunmuyor. Başarısı olmayan bir hocayı niye biz Galatasaray'ın başına getiriyoruz. UEFA ön elemelerinde de gördünüz, 2-0 yeniliyorsun. İkinci tur elemeleri, ayıptır. Galatasaray taraftarı bunu hak etmiyor. Biz müdahale etmeye çalışıyoruz, eski futbolcusu olarak taraftarlar da bize yazıyor 'Siz efsane futbolcularsınız niye yardım etmiyorsunuz' diye."

GALATASARAY'DAN PARA ÇALIYORLAR

Ümit Karan, sarı-kırmızılı takımın yanlış transferler yaptığını ileri sürerek, şöyle konuştu:

"Galatasaray'da anlamadığım durum şu; Wesley Sneijder gitti ama onun gibi hepsini satarsanız anlarım. Genç takım kurarsınız bunu anlarım ama aldığın oyunculara bak, Bafetimbi Gomis'i aldınız sanki Didier Drogba'yı almış gibi hava yapıyorsunuz. Galatasaray hayatının en büyük transfer yanlışlarını yapıyor. Birileri Galatasaray'dan hala para çalmaya devam ediyor ve para çalmayı bırakmayacaklar. Gelen futbolcuların yararlı olmasının imkanı yok. Sabri Sarıoğlu'nu gönderdiniz. Ne oldu. Yerine 31 yaşındaki bir oyuncuyu aldınız. Kaç para verdin. Haksızlık yapılıyor, hak yeniyor. Dursun Özbek iyi niyetli ama kötü yönetiyor."

FETÖ BENİ ÇOK ETKİLEDİ

Türkiye'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yüzünden çok sıkıntı yaşadığını da anlatan Ümit Karan, "FETÖ benim futbol hayatımı çok engelledi. Artık bundan sıkıldığım için gidiyorum. Biraz daha özgür olabileceğim. Beni kimse rahatsız etmeyecek. Bana bu yolu açan Kulüp Başkanımız Teoman Mutlu'ya da teşekkür ediyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

ABD'DEKİ TÜRK GENÇLERİ FUTBOLA KAZANDIRACAĞIZ

Ümit Karan, Malatyaspor USA takımı ile ABD'de yaşayan Türkleri futbola kazandırmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Ümit Karan, şöyle devam etti:

"Malatyaspor USA takımını çalıştırmak, antrenörlük kariyerim açısından bana çok büyük bir tecrübe kazandıracak. New York'ta olacağız, çok fazla Türk'ün yaşadığı bir yer. ABD'de yaşayan Türkleri futbola kazandırmak istiyoruz. Bunun için böyle bir projeye giriştik. İnşallah bizim için hayırlı olur. Keyifli olacağını düşünüyorum. ABD'de de futbola ilgi bize göre daha düşük ama şu an hedeflerimiz Türk takımını oradaki 1. Lig'e çıkarmak. Bu konuda da başarılı olacağıma inanıyorum. Birkaç transfer yaptık, Engin Baytar gibi. Şu an bölgesel olarak New York'ta tek Türk takımı Malatyaspor USA. Orada 3. Lig'de profesyonel olarak mücadele ediyor."

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