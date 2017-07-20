21 Temmuz 2017 Cuma26 Şevval 1438
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İsrail askerleri Mescid-i Aksa'da terör estiriyor

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İsrail askerleri Mescid-i Aksa'da terör estiriyor
Metal dedektörlerden geçmek istemediği için Mescid-i Aksa'nın Aslanlı Kapısı'nda yatsı namazını kılan müslümanlara İsrail askerleri tarafından saldırı düzenlendi.
İsrail askerleri Mescid-i Aksa'da terör estiriyor İsrail askerleri Mescid-i Aksa'da terör estiriyor İsrail askerleri Mescid-i Aksa'da terör estiriyor

İsrail askerlerinin Mescid-i Aksa'daki vahşice tutumu sürüyor.

Yatsı namazı için Mescid-i Aksa'ya gelen müslümanlara Aslanlı Kapı önünde İsrail askerleri yine müdahalede bulundu.

Uygulamayı protesto edenlere ise İsrail askerleri gaz bombasıyla karşılık verdi.

Haber7.com yazarı Taha Dağlı, olayların bir bölümünü böyle görüntüledi.

MESCİD-İ AKSA'DA NELER OLUYOR?

İsrail polisi, 14 Temmuz Cuma günü sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'da silahlı saldırıda bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi öldürmüş, olayda yaralanan 2 İsrail polisinin ise kaldırıldıkları hastanede öldüğünü açıklamıştı.

Olayın ardından Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatan İsrail güçleri, Harem-i Şerif'in iki kapısını pazar günü açmış ve kapılara metal arama dedektörleri yerleştirmişti.

Metal arama dedektörlerinden aranarak Harem-i Şerif'e girmeyi reddeden binlerce Filistinli, namazlarını Mescid-i Aksa'nın Aslanlı (El-Esbat) Kapısı'nda kılıyor. Cemaat zaman zaman İsrail polisinin sert müdahalesiyle karşı karşıya kalıyor.

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