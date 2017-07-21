21 Temmuz 2017 Cuma27 Şevval 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
  • "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:51Güneş 05:43Öğle 13:18İkindi 17:13Akşam 20:39Yatsı 22:22
    • 28°C Adana
    • 29°C Adıyaman
    • 16°C Afyon
    • 22°C Ağrı
    • 19°C Amasya
    • 20°C Ankara
    • 28°C Antalya
    • 23°C Artvin
    • 21°C Aydın
    • 20°C Balıkesir
  • BIST: 106.736 -0.63
  • Altın: 141,095 0.40
  • Dolar: 3,5210 -0.02
  • Euro: 4,0955 0.94

Tudor'dan G.Saraylıları çıldırtan sözler

»
Tudor'dan G.Saraylıları çıldırtan sözler
Galatasaray-Östersunds maçı sonrası Igor Tudor'un sözleri dikkat çekti.
Tudor'dan G.Saraylıları çıldırtan sözler Tudor'dan G.Saraylıları çıldırtan sözler Tudor'dan G.Saraylıları çıldırtan sözler

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Östersunds maçı sonrası değerlendirmelerde bulundu.

İşte Igor Tudor'un sözleri:

"Öncelikle bu sonuç için tüm taraftarlardan özür diliyorum. Oyuncularımız da büyük hay,l kırıklığı içinde. Belki şu an için kulağa hoş gelmeyebilir ama futbolcularım bugün sahada her şeyi yaptılar. Fakat ne yazık ki bu yeterli olmadı. İki maçta da ellerinden geleni yaptılar ama yeterli olmadı.

'BU SENE MÜKEMMEL GEÇECEK'

Bu konu hakkında yarım saat konuşabiliriz ama boş. Taraftarların baktığı sonuçtur. Taraftarlar için konuşacaklarımız bahane gibi gelecektir. 1.5-2 ay sonra bu maç oynansa kesinlikle farklı olurdu. Geri geleceğiz. Yeni bir takım kuruyoruz. Kesinlikle toparlanacağız. Aramıza katılan yeni oyuncular da olacak. Bence bu sene bizim için mükemmel geçecek."

"İSTİFA ETSEM HOŞUNUZA GİDER DEĞİL Mİ?"

İstifa etsem hoşunuza gider değil mi? Ben de taraftarın yerinde olsam aynı tepkiyi gösterirdim. Bir hoca olarak elimden gelenin en iyisini yaptım. Çok uğraştım. En iyi oyuncularımı oynattım, her oyuncuyu sevdiği bölgelerde oynattım. Fakat olmadı. Elenen bir Galatasaray var. 1 saat de konuşsam taraftarlara masal gibi gelecektir. Sonuç olarak elendik."

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tudor'dan G.Saraylıları çıldırtan sözlerTudor'dan G.Saraylıları çıldırtan sözlerGalatasaray-Östersunds maçı sonrası Igor Tudor'un sözleri dikkat çekti.
Ümit Karan'dan FETÖ ve G.Saray itirafıÜmit Karan'dan FETÖ ve G.Saray itirafıGelecek sezon ABD'nin Cosmopolitan 1. Ligi'nde Malatyaspor USA'yı çalıştıracak olan Ümit Karan, Amerika'ya gitmeden önce önemli açıklamalarda bulundu.
35 bin taraftarın önünde tarihi hezimet!35 bin taraftarın önünde tarihi hezimet!İlk maçta 2-0 yenildiği Östersunds ile evinde 1-1 berabere kalan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ne 2. ön eleme turunda veda etti.
Terim'e fena çaktı: 'Dayağı yedi ama...'Terim'e fena çaktı: 'Dayağı yedi ama...'Spor yorumcusu eski hakem Erman Toroğlu, köşesinde Fatih Terim'in Selahattin Aydoğdu ile karıştığı kavga ile ilgili sert ifadeler kullandı.
Galatasaray'a Belhanda müjdesiGalatasaray'a Belhanda müjdesiDiosgyör maçından bu yana idmana çıkmayan Younes Belhanda'nın Östersunds maçında oynaması şüpheliydi. Faslı oyuncu idmana çıkarak teknik heyeti sevindirdi.
Chelsea, Conte ile uzattıChelsea, Conte ile uzattıİngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, teknik direktör Antonio Conte ile sözleşme yeniledi.
  • TFF'de sürpriz istifa19 Temmuz 2017 Çarşamba 11:09
  • Mitrovic için Beşiktaş'a komik teklif!19 Temmuz 2017 Çarşamba 11:08
  • Denayer için 2 teklif! G.Saray ve...19 Temmuz 2017 Çarşamba 11:07
  • Anlaşma sağlandı! F.Bahçe'den G.Saray'a19 Temmuz 2017 Çarşamba 11:06
  • Brezilyalı yıldız G.Saray'ı açıkladı! 'Evet...'19 Temmuz 2017 Çarşamba 11:06
  • Olimpiyat ateşi Samsun'da yandı19 Temmuz 2017 Çarşamba 00:19
  • İşte Barcelona'nın Arda Turan kararı18 Temmuz 2017 Salı 11:23
  • Saha dışı şiddete sessizler!18 Temmuz 2017 Salı 10:45
  • Terim cehpesinden ilk açıklama: Satırla, bıçakla, sopalarla geldiler18 Temmuz 2017 Salı 06:15
  • Gözaltına alınan kaleci ByLock'tan tutuklandı17 Temmuz 2017 Pazartesi 22:05
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri