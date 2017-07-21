Bodrum ve Datça'da deprem sonrası son durum

Bodrum açıklarında meydana gelen ve vatandaşlara büyük endişe yaşatan deprem sonrasında sarsıntıyı en şiddetli biçimde hisseden iki turizm merkezi Bodrum ve Datça'nın belediye başkanları önemli açıklamalarda bulundu.

MUĞLA BELEDİYE BAŞKANI: CAN KAYBI YOK, DUVARLAR YIKILDI, TRAFOLAR YANDI

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün: “Şu anda tüm ekiplerimiz dolaşıyor. Çok şiddetli bir deprem ve çok uzun sürdü. Can kaybı olmadı. Ufak tefet duvar yıkıkları bilgisi alıyoruz. Üzücü olan bu panikle yüksekten, pencereden atlayan vatandaşların olduğu. Onların da hastaneye kaldırıldığı ile ilgili bilgiler geldi. Trafo yangını, ot yangını gibi ufak yangınlar var. Hemen müdahale edildi. Gelen bilgiler Seydikemer’den Bodrum’a kadar 13 ilçeden can kaybı söz konusu değil. Büyük bir yıkım da söz konusu değil. Sadece duvar yıkılmaları var. Köylerden de bilgi geliyor. Yıkımlar evlerin tamamen yıkılması şeklinde değil, eski, çürük, yığma duvarların yıkımı söz konusu.



BODRUM: YOL ÇÖKMELERİ TOPRAK KAYMALARI VAR

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon: “Can kaybı konusunda bize bir bilgi gelmedi. Devlet hastanesine gelen bir vaka yok. Evlerde olun bazı zararlar var. Devrilen dolaplar, kırılan bardaklar, çanaklar var. Şu anda Bodrum Yarımadası’na gelen halk otellerinin bahçesinde sokaklarda duruyorlar. Bir panik yaşanıyor. Yaralı yok şu an için. İki elektrik direği devrildi. Ufak yangınlar var. Yol çökmeleri, toprak kaymaları var.”

'DATÇA'DA HİSSEDİLEN EN ŞİDDETLİ DEPREM'

Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar ise yaptığı açıkamada şunları söyledi:

"Datça'da ilk defa bu kadar şiddetli bir depremle karşı karşıya kaldık. Bütün halk sokakta. Edindiğimiz bilgiye göre; yIkılan bir yerimiz yok. Datça'nın bütün sokakları dolaştım. Herhangi bir şey yok. Köylerden net bir bilgi ise henüz gelmedi. Ama oralarda yüksek katlı binalar yok. Umarım oralardan da kötü haber gelmeyecek."