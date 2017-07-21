21 Temmuz 2017 Cuma27 Şevval 1438
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Jandarmanın 'Adil Öksüz'ü tespit edildi

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Jandarmanın 'Adil Öksüz'ü tespit edildi
16 Temmuz’da Akıncı Üssü’nde gözaltına alınan, ifadesinde hayvan belgeseli çekmek için üste bulunduğunu söyleyen Nurettin Oruç’un FETÖ’nün Jandarma imamı olduğunu ortaya çıktı.
Jandarmanın 'Adil Öksüz'ü tespit edildi Jandarmanın 'Adil Öksüz'ü tespit edildi Jandarmanın 'Adil Öksüz'ü tespit edildi

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖsoruşturmasında ifadesi alınan Burhan kod adlı itirafçı örgüt ile ilgili çok önemli bilgiler verdi. FETÖ'nün Jandarma Komutanlığı örgütlenmesinde yer alan Burhan Kod adlı itirafçı, jandarma imamının da Nurettin Oruç olduğunu söyledi.

Akıncı Üssü'nde Hava Kuvvetleri imamı Adil Öksüz ile birlikte yakalanan Nurettin Oruç, hayvan belgeseli çekmek için orada bulunduğunu öne sürmüştü. Nurettin Oruç'un örgütteki kod isminin de Nurullah olduğu belirlendi.

İtirafçının anlattıklarına göre gaybubet evlerini darbe üssüne çeviren FETÖ, sivil imamlar aracılığı ile ordudaki örgüt üyelerine talimat yağdırdı.

Diyarbakır savcısı Sabahattin Erkaya tarafından yürütülen soruşturmada ifade veren Burhan kod isimli örgüt imamı Oruç'un daha önce de FETÖ'nün Güneydoğu Anadolu Bölgesi Jandarma imamı olarak çalıştığını ve kendisinin de ona bağlı olduğunu anlattı. Bu itiraf, 16 Temmuz'da Akıncı Üssü'nde gözaltına alınıp tutuklanan Nurettin Oruç'la ilgili süreci yeniden şekillendirdi.

DARBE DUASI YAPTILAR

Oruç, Hava Kuvvetleri imamı Adil Öksüz, Kemal Batmaz ve Harun Biniş'le aynı tarihlerde ABD'de olmasını tesadüf olarak açıklamıştı.

Akıncı Üssü 143. Filo güvenlik kameralarında 16 Temmuz 2016'da saat 03.22 sıralarında görüntülerinin bulunduğu ifade edilen iddianamede, Oruç'un darbeye teşebbüs sırasında görev ve yetkisi olmadığı halde teşebbüsün yönetim merkezi olan Akıncı Üssü'nde bulunarak askeri kalkışmanın başarılı olmasını sağlamak için gayret sarf ettiği aktarıldı. 15 Temmuz'dan 1 hafta önce darbenin başarılı olması için dua etme talimatı aldıklarını söyleyen Burhan kod adlı örgüt imamı itiraflarını şöyle sürdürdü: Yöneticilerimiz yazışma programı Eagle'dan mesaj atarak bir hafta boyunca sabaha kadar dua etmemiz gerektiğini, çok önemli gelişmelerin olacağını, Türkiye'nin kurtulacağını söyledi. Dua olarak Fetih suresinin ve Hizbun Nasır dualarının okunması gerektiğini söyledi. Özellikle toplu şekilde yapılan duaların daha faziletli olduğu söylendi. Gruptaki bazı arkadaşlarla, bazı kişiler ise kendi evinde dua etti. Biz 15 Temmuz akşamına kadar her gün bu duaları ettik.

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GAYBUBET EVİ İHANET MERKEZİ

Burhan kod adlı itirafçının ifadesinde, Akıncı Üssü'nden yönetilen darbenin Türkiye'nin 81 ilinde ise örgütün güvenli ev olarak tabir ettiği gaybubet evlerinden idare edilmek istendiğini aktardı.

Burhan kod isimli örgüt imamı ifadesinde, darbe gecesi talimatla gaybubet evlerine gittiğini belirterek "Evde Saffet kod isimli örgüt imamı darbe yapıldığını, bu darbenin iyi insanlar tarafından yapıldığını, cemaatin bu işin içinde olduğunu, dua etmemiz gerektiğini ve diğer öğretmenlerin eve çağırılarak kritik roldeki öğrencilerin aranması noktasında yardımcı olmamız gerektiğini söyledi. Bize evde bulunan öğrencilerden telefon temin ettiğini ve bu telefon ile diğer öğrencileri (asker) arayacağımızı söyledi. Telefonda aradığım cemaatten bazı öğrencilere şu şekilde konuşmamızı söyledi: 'Dostum, şu an darbe oluyor, herkesin görev yerinde olması ve kendi komutanının emrine girmesi gerekiyor" dedi.

SABAH

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