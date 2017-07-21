İstanbul'da düğmeye basıldı! Operasyon başlatıldı

Alınan bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında örgütün Üsküdar ve Ümraniye yapılanmasında yer aldıkları belirlenen 168 kişi hakında gözaltı kararı çıkartıldı.
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince başlatılan eş zamanlı operasyonda, aralarında örgütün şifreli mesajlaşma programı ByLock'u kullananlarında bulunduğu şüphelilerden bazılarının gözaltına alındığı öğrenildi.
Devam eden operasyon kapsamında adreslerdeki aramaların sürdüğü ve gözaltı sayısının artacağı bildirildi.