21 Temmuz 2017 Cuma27 Şevval 1438
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ABD'den Mescid-i Aksa açıklaması: Destekliyoruz

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Mescid-i Aksa civarındaki olaylara ilişkin açıklama yaptı.
ABD'den Mescid-i Aksa açıklaması: Destekliyoruz
ABD'den Mescid-i Aksa açıklaması: Destekliyoruz ABD'den Mescid-i Aksa açıklaması: Destekliyoruz ABD'den Mescid-i Aksa açıklaması: Destekliyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Mescid-i Aksa bölgesinde artan tansiyonun düşürülmesi için İsrail ve Filistin tarafına çağrıda bulunarak, "İki tarafa da gerilimi yükseltecek adımlar atmamaları çağrısını yapıyoruz." dedi.

Sözcü Nauert, Bakanlıkta düzenlediği günlük basın brifinginde Mescid-i Aksa civarındaki olaylara ve Ukrayna'daki son gelişmelere ilişkin değerlendirmeler yaptı.

Bir basın mensubunun, İsrail'in bölgeye çok sayıda metal dedektör ve asker getirmesinin gerilimi artıran bir unsur olup olmadığı şeklindeki sorusuna Nauert, "İki tarafa da gerilimi yükseltecek adımlar atmamaları çağrısını yapıyoruz. Bunun çok hassas bir konu olduğunu biliyoruz. Bu sebeple gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Sözlerimi dikkatli seçiyorum çünkü tansiyonun daha da artmasını istemiyoruz. Oradaki mevcut statükoyu destekliyoruz ve bunun korunması gerektiğini söylüyoruz." cevabını verdi.

Nauert, ABD yönetiminin taraflarla görüşerek olayların sakinleşmesi için çaba gösterdiğini ve bu çabayı sürdüreceğini de sözlerine ekledi.

İsrail polisi, 14 Temmuz Cuma günü sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'da silahlı saldırıda bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi öldürmüş, olayda yaralanan 2 İsrail polisinin ise kaldırıldıkları hastanede öldüğünü açıklamıştı. Olayın ardından Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatan İsrail güçleri, Harem-i Şerif'in iki kapısını pazar günü açmış, ancak kapılara elektronik metal arama dedektörleri yerleştirmişti.

Ukrayna'da yılın en şiddetli 24 saati

Öte yandan Nauert, Ukrayna'da son 24 saate yaşanan şiddet olaylarını sert bir dille kınadıklarını ifade etti.

ABD Dışişleri Sözcüsü, "ABD, doğu Ukrayna'daki şiddet olaylarını kınıyor. Son 24 saat, 2017 yılındaki en kanlı gün olarak değerlendiriliyor. 5'i Rusların öncülük ettiği güçler tarafından başlatılan bir saldırıda olmak üzere toplam 8 Ukrayna askeri öldürüldü." değerlendirmesini yaptı.

"Bir kez daha Rusya'ya ve onun silahlandırıp eğittiği güçlere bir an önce ateşkese uymaları çağrısında bulunuyoruz." şeklinde konuşan Sözcü, ABD'nin Ukrayna hükümetine en güçlü şekilde destek vermeye devam edeceğini vurguladı.

ABD'den Sudan'a övgü

Günlük basın brifinginin ardından yazılı açıklama yapan Nauert, terörle mücadelede gösterdiği çaba ve işbirliği sebebiyle Sudan yönetimini takdir ettiklerini bildirdi.

Sudan'ın kurumlar ve uluslararası işbirliğini artırarak başta DEAŞ ve diğer terör örgütleriyle mücadelede daha etkin olmaya başladığı kaydedilen açıklamada, bu çabanın önceki gün açıklanan ABD 2016 Ülkeler Terör Raporu'nda övüldüğü belirtildi.

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