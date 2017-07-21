Alman devinden Türkiye'ye 650 milyon TL yatırım

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel’in ekonomiyi bulandırmaya yönelik açıklamalarına Alman Bosch’tan anlamlı yanıt geldi.

Almanya ile Türkiye arasında yaşanan siyasi gerginliğe rağmen Bosch Türkiye ve Orta Doğu Başkanı Steven Young, "Yatırımlarımıza 2017'de devam ediyoruz. Bu yıl Türkiye'ye grup olarak 650 milyon lira yatırım yapıyoruz ve bu yatırımın aslan payı da Bursa'ya gelecek” dedi.

Young, 2016'da Bosch Türkiye'nin büyüdüğünü, cirosunu yüzde 14'lük artışla 12 milyar liraya çıkardığını belirterek, "Geçen yıl Türkiye'ye 750 milyon lira yatırım gerçekleştirdik. Bosch'un globalinde Türkiye 4. en büyük yatırımı çekmiştir. Türkiye, Bosch için çok önemli bir ülkedir” diye konuştu.



Young, istihdamını da artıran Bosch Türkiye'nin çalışan sayısının 17 bini aştığını böylece Türkiye'nin Avrupa'da Almanya'dan sonra en büyük, dünyada ise 5'inci büyük ülke olduğunu belirtti. Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Young, “Türkiye ile Almanya arasında yaşanan sıkıntılar yatırımları etkiledi mi?” sorusu üzerine şöyle konuştu: “Geçen yıl yaptığımız yatırımları sizinle paylaştım, bu yılki rakamları da paylaştım. Bilakis hiç etkilemedi, biz planladığımız şekilde yatırımlarımızı gerçekleştirdik. Şu anda yatırım için oldukça iyi bir ortam var. Cazip teşvikler var Türkiye'de. Geçen sene biz otomotiv alanında en çok teşvik alan firma seçildik. Bu da Bosch'un Türkiye'deki operasyonları ve Türkiye'ye olan güveninin göstergesidir."