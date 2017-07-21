21 Temmuz 2017 Cuma27 Şevval 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
  • "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:51Güneş 05:43Öğle 13:18İkindi 17:13Akşam 20:39Yatsı 22:22
    • 31°C Adana
    • 36°C Adıyaman
    • 21°C Afyon
    • 26°C Ağrı
    • 23°C Amasya
    • 24°C Ankara
    • 30°C Antalya
    • 24°C Artvin
    • 28°C Aydın
    • 24°C Balıkesir
  • BIST: 106.183 -0.52
  • Altın: 141,705 0.43
  • Dolar: 3,5318 0.31
  • Euro: 4,1134 0.44

Yeni bakanların önceliği! 180 günlük maraton

»
Kabinede yapılan değişimle Adalet Bakanlığı, Çalışma, Sağlık, Milli Savunma, Kültür ve Turizmile Spor Bakanlığı’na atanan yeni bakanları önemli görevler ve kararlar bekliyor.
Yeni bakanların önceliği! 180 günlük maraton
Yeni bakanların önceliği! 180 günlük maraton Yeni bakanların önceliği! 180 günlük maraton Yeni bakanların önceliği! 180 günlük maraton

FETÖ ile mücadelenin en önemli önceliklerden birinin olacağı önümüzdeki dönemde, kritik konularda stratejik adımlar atılacak. Yeni bakanların önceliği arasında 180 günlük eylem planı yer alacak.

İADE SÜRECİ GÜL'DE: Bekir Bozdağ’dan bayrağı teslim alan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, FETÖ ile mücadeleyi yürütecek. Gül’ün öncelikleri arasında FETÖ’nün iade konusu olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı doğrultusunda FETÖ’cülerin tek tip kıyafet uygulaması için Bozdağ’ın bıraktığı çalışmayı tamamlayacak. Meclis’te çıkarılacak uyum yasaları çalışmalarına katılacak.

MİLLİLEŞME CANİKLİ’YE EMANET: Savunma sanayiindeki millileşme Savunma Bakanı Nurettin Canikli’ye emanet. Canikli, TSK içerisindeki FETÖ ile mücadeleyi sürdürecek. Canikli, Ağustos ayında yapılacak Yüksek Askeri Şura toplantısının sekretaryasını bizzat yürütecek. Bu yıl yapılacak YAŞ, FETÖ temizliği sonrası kadrolardaki eksilmeler ışığında kritik görülüyor.

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜMÜN İKİNCİ ADIMI: Recep Akdağ’ın başlattığı sağlıkta dönüşümün ikinci ayağını yeni Sağlık Bakanı Ahmet Demircan yürütecek. Aile hekimlerine iyileştirmeler başta olmak üzere şehir hastanelerinin tamamlanması, aile sağlığı merkezlerinin kurulmasını tamamlayacak.

TURİZM SEKTÖRÜNÜ CANLI TUTACAK: Başbakan Yardımcılığından Kültür ve Turizm Bakanlığı’na getirilen Numan Kurtulmuş da, turizm sektörünün canlı tutulması için çalışmalara imza atacak. Terörden etkilenen tarihi eserlerin onarılmasını takip edecek.

SPOR TURNUVALARININ STARTINI VERECEK: Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, terörün mağdur ettiği bölgelere yapılan spor tesislerin tamamlanmasını sağlayacak. Yapılacak turnuvaların startını verecek olan Bak, bölgede yetenekli gençlerin keşfedilmesine öncülük edecek. YURTKUR bünyesinde barınan üniversitelilerle sık sık bir araya gelip gençlerle görüş alışverişinde bulunacak.

İSTİHDAM SEFERBERLİĞİNE DEVAM: 26 yıl sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koltuğuna oturan ikinci kadın bakan olan Julide Sarıeroğlu, istihdam seferberliğinin sürdürülmesine devam edecek. Sarıeroğlu, kıdem tazminatı çalışmalarını kaldığı yerden sürdürecek. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba da, tarımda istihdam projelerinin hayata geçirilmesinde imza atacak.

YENİ ŞAFAK

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tedbir alındı! Bakanlara 3 saatlik yasak!Tedbir alındı! Bakanlara 3 saatlik yasak!Başbakan Yıldırım’ın, bakanların görevden alındıklarını canlı yayında konuşurken öğrenmemeleri için tedbir aldığı ortaya çıktı.
Yeni bakanların önceliği! 180 günlük maratonYeni bakanların önceliği! 180 günlük maratonKabinede yapılan değişimle Adalet Bakanlığı, Çalışma, Sağlık, Milli Savunma, Kültür ve Turizmile Spor Bakanlığı’na atanan yeni bakanları önemli görevler ve kararlar bekliyor.
Erdoğan'dan İsrail Cumhurbaşkanı'na telefon!Erdoğan'dan İsrail Cumhurbaşkanı'na telefon!Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kudüs'te Mescid-i Aksa ekseninde yaşanan gerilimle ilgili olarak İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ile telefonda görüştü.
Çavuşoğlu'ndan kapak cevapÇavuşoğlu'ndan kapak cevapDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Almanya ile yaşanan Büyükada gerilimiyle ilgili açıklama yaptı.
AK Parti Genel sekreteri belli oldu!AK Parti Genel sekreteri belli oldu!65. hükümette yapılan kabine değişikliği sonrası AK Parti'de boşalan iki koltuğa getirilen isimler belli oldu.
Başbakan gözyaşlarını tutamadıBaşbakan gözyaşlarını tutamadıBaşbakan Binali Yıldırım, 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatının yıldönümü töreninde Bursa Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı gösterisini izlerken duygulu anlar yaşadı.
  • Türkiye'den Mescid-i Aksa uyarısı!20 Temmuz 2017 Perşembe 14:49
  • Yeni bakan gönülleri fethetti20 Temmuz 2017 Perşembe 12:35
  • Yeni bakan Sarıeroğlu'ndan o paylaşımlarla ilgili ilk açıklama20 Temmuz 2017 Perşembe 09:58
  • CHP'den skandal açıklama: Kabul etmeyiz20 Temmuz 2017 Perşembe 09:55
  • Türkiye'den Ukrayna tepkisi!20 Temmuz 2017 Perşembe 09:44
  • CHP'den yeni eylem kararı! Bugün yapacaklar20 Temmuz 2017 Perşembe 09:37
  • Partinin genel sekreter açıkladı: 2019'da aday olacak20 Temmuz 2017 Perşembe 07:50
  • Başbakan Yıldırım'dan İbadi'ye: 'Hazırız'20 Temmuz 2017 Perşembe 07:24
  • Kabine dışı kalan Türkeş'ten ilk mesaj20 Temmuz 2017 Perşembe 07:10
  • Kabine değişikliğine CHP'den ilk tepki!19 Temmuz 2017 Çarşamba 16:22
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri