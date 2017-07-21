Yeni bakanların önceliği! 180 günlük maraton

Kabinede yapılan değişimle Adalet Bakanlığı, Çalışma, Sağlık, Milli Savunma, Kültür ve Turizmile Spor Bakanlığı’na atanan yeni bakanları önemli görevler ve kararlar bekliyor.

FETÖ ile mücadelenin en önemli önceliklerden birinin olacağı önümüzdeki dönemde, kritik konularda stratejik adımlar atılacak. Yeni bakanların önceliği arasında 180 günlük eylem planı yer alacak.

İADE SÜRECİ GÜL'DE: Bekir Bozdağ’dan bayrağı teslim alan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, FETÖ ile mücadeleyi yürütecek. Gül’ün öncelikleri arasında FETÖ’nün iade konusu olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı doğrultusunda FETÖ’cülerin tek tip kıyafet uygulaması için Bozdağ’ın bıraktığı çalışmayı tamamlayacak. Meclis’te çıkarılacak uyum yasaları çalışmalarına katılacak.

MİLLİLEŞME CANİKLİ’YE EMANET: Savunma sanayiindeki millileşme Savunma Bakanı Nurettin Canikli’ye emanet. Canikli, TSK içerisindeki FETÖ ile mücadeleyi sürdürecek. Canikli, Ağustos ayında yapılacak Yüksek Askeri Şura toplantısının sekretaryasını bizzat yürütecek. Bu yıl yapılacak YAŞ, FETÖ temizliği sonrası kadrolardaki eksilmeler ışığında kritik görülüyor.

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜMÜN İKİNCİ ADIMI: Recep Akdağ’ın başlattığı sağlıkta dönüşümün ikinci ayağını yeni Sağlık Bakanı Ahmet Demircan yürütecek. Aile hekimlerine iyileştirmeler başta olmak üzere şehir hastanelerinin tamamlanması, aile sağlığı merkezlerinin kurulmasını tamamlayacak.

TURİZM SEKTÖRÜNÜ CANLI TUTACAK: Başbakan Yardımcılığından Kültür ve Turizm Bakanlığı’na getirilen Numan Kurtulmuş da, turizm sektörünün canlı tutulması için çalışmalara imza atacak. Terörden etkilenen tarihi eserlerin onarılmasını takip edecek.

SPOR TURNUVALARININ STARTINI VERECEK: Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, terörün mağdur ettiği bölgelere yapılan spor tesislerin tamamlanmasını sağlayacak. Yapılacak turnuvaların startını verecek olan Bak, bölgede yetenekli gençlerin keşfedilmesine öncülük edecek. YURTKUR bünyesinde barınan üniversitelilerle sık sık bir araya gelip gençlerle görüş alışverişinde bulunacak.

İSTİHDAM SEFERBERLİĞİNE DEVAM: 26 yıl sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koltuğuna oturan ikinci kadın bakan olan Julide Sarıeroğlu, istihdam seferberliğinin sürdürülmesine devam edecek. Sarıeroğlu, kıdem tazminatı çalışmalarını kaldığı yerden sürdürecek. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba da, tarımda istihdam projelerinin hayata geçirilmesinde imza atacak.

YENİ ŞAFAK