21 Temmuz 2017 Cuma27 Şevval 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
  • "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:51Güneş 05:43Öğle 13:18İkindi 17:13Akşam 20:39Yatsı 22:22
    • 31°C Adana
    • 36°C Adıyaman
    • 21°C Afyon
    • 26°C Ağrı
    • 23°C Amasya
    • 24°C Ankara
    • 30°C Antalya
    • 24°C Artvin
    • 28°C Aydın
    • 24°C Balıkesir
  • BIST: 106.183 -0.52
  • Altın: 141,705 0.43
  • Dolar: 3,5318 0.31
  • Euro: 4,1134 0.44

"Ünlü" dizi oyuncusuna babasından cinsel istismar

»
Genç dizi oyuncusu, yıllarca babasının cinsel istismarına uğradı. Yaşadığı travma nedeniyle intihara bile kalkıştı.
"Ünlü" dizi oyuncusuna babasından cinsel istismar

Olayın yargıya intikal etmesinin ardından tacizci baba, "çocuğa karşı cinsel istismar" suçunu zincirleme şekilde işlediği gerekçesiyle 15 yıl hapse mahkum oldu.

Habertürk gazetesinden Arzu Kaya'nın haberine göre, henüz 17 yaşında oyunculukta başarıya ulaşan genç kıza, 52 yaşındaki babası çocukluk yıllarından itibaren şiddet uyguladı. Gençlik çağına geldiğinde ise şiddete bir de babanın cinsel istismarı eklendi. Sonunda daha fazla dayanamayıp polise giden genç kızın şikayetinin ardından baba gözaltına alındı.

Çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan baba, "çocuğun cinsel istismarı" suçlamasıyla 22 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılandı. Genç oyuncunun yaşadığı travma Adli Tıp raporuyla da kesinleşince, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi babaya 15 yıl hapis cezası verdi. Bölge İdare Mahkemesi de vicdanı kanının oluştuğunu ve kararda hukuka aykırılık bulunmadığını belirterek sanık babanın itirazını reddetti.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Ankara merkezli dev operasyon! 159 gözaltı kararıAnkara merkezli dev operasyon! 159 gözaltı kararıOrman ve Su İşleri Bakanlığı personeli ve KHK'lar ile kapatılan medya kuruluşlarının eski personeli ile eski emniyetçilere operasyon yapılıyor.
"Ünlü" dizi oyuncusuna babasından cinsel istismar"Ünlü" dizi oyuncusuna babasından cinsel istismarGenç dizi oyuncusu, yıllarca babasının cinsel istismarına uğradı. Yaşadığı travma nedeniyle intihara bile kalkıştı.
Tarihi cami depremde yıkıldı!Tarihi cami depremde yıkıldı!Ege Denizi'nin Gökova Körfezi'nde meydana gelen 6.3 büyüklüğündeki depremde en çok etkilenen yer İstanköy (Kos) adasındaki tarihi cami yıkıldı.
Deprem Komşu'yu da vurdu: 2 ölüDeprem Komşu'yu da vurdu: 2 ölüEge Denizi'nde meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremde Yunanistan'da 2 kişi yaşamını yitirdi.
TSK az önce açıkladı! Toplam 54 terörist öldürüldüTSK az önce açıkladı! Toplam 54 terörist öldürüldüTSK, bir hafta içinde gerçekleştirilen Teröristle Mücadele Harekatı kapsamında biri sözde lider kadrosunda olmak üzere 54 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Büyük skandal ortaya çıktı! Camileri FETÖ’ye vereceklerBüyük skandal ortaya çıktı! Camileri FETÖ’ye vereceklerDarbe girişimi sonrası Diyanet imamlarını casuslukla suçlayan Almanya’nın amacı, bu camileri FETÖ’ye teslim etmek.
  • Ege'de 6.3'lük deprem! Gece yarısı halk sokağa döküldü21 Temmuz 2017 Cuma 09:04
  • İstanbul'da düğmeye basıldı! Operasyon başlatıldı21 Temmuz 2017 Cuma 08:36
  • Mahkemede FETÖ sanığından Teröristbaşı Gülen'e çağrı21 Temmuz 2017 Cuma 08:32
  • Muğla’da 95 artçı sarsıntı daha yaşandı21 Temmuz 2017 Cuma 08:25
  • Deprem uzmanından önemli açıklama!21 Temmuz 2017 Cuma 08:17
  • Jandarmanın 'Adil Öksüz'ü tespit edildi21 Temmuz 2017 Cuma 08:15
  • Ege'deki depreminin ardından kritik uyarı21 Temmuz 2017 Cuma 08:05
  • Bodrum ve Datça'da deprem sonrası son durum21 Temmuz 2017 Cuma 08:04
  • Yeni hız limiti uygulaması ölümlü kazaları azalttı21 Temmuz 2017 Cuma 07:15
  • AK Parti ismin aracına saldırı20 Temmuz 2017 Perşembe 22:57
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri