21 Temmuz 2017 Cuma27 Şevval 1438
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Tedbir alındı! Bakanlara 3 saatlik yasak!

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Başbakan Yıldırım’ın, bakanların görevden alındıklarını canlı yayında konuşurken öğrenmemeleri için tedbir aldığı ortaya çıktı.
Tedbir alındı! Bakanlara 3 saatlik yasak!
Tedbir alındı! Bakanlara 3 saatlik yasak! Tedbir alındı! Bakanlara 3 saatlik yasak! Tedbir alındı! Bakanlara 3 saatlik yasak!

Başbakan Binali Yıldırım’ın ‘sürpriz değişiklikler’ içeren yeni kabine açıklamasından önce ilginç bir trafik yaşandığı ortaya çıktı.

CANLI YAYIN YASAĞI

Yıldırım’ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşeceği saat 12.00’den önce, tüm bakanların, başbakanlık özel kaleminden aranarak basına açık herhangi bir programları veya canlı yayınlarının olup olmadığı soruldu. Bakanlardan, 12.00-15.00 saatleri arasında varsa canlı yayınlarının ve basına açık programlarının iptal edilmesi istendi. Bu uyarının, bakanların ‘canlı yayında konuşurken veya basına açık bir programı varken’ görevden alındıklarını öğrenmelerinin önüne geçmek için yapıldığı belirtildi. Geçmişte bazı bakanlar, kabine dışı kaldıklarını basına açık programlar sırasında veya katıldıkları canlı televizyon yayını sırasında öğrenmişlerdi. Başbakanlıktan gelen uyarı telefonları üzerine, hemen hemen tüm bakanların kabinede bir değişiklik olacağına kanaat getirdikleri öğrenildi.

KİMSE ARANMADI

Öte yandan, kabineye girenler ve kabine dışında kalan isimlerin hiçbirinin daha önceden bilgilendirilmediği kaydedildi. Hemen hemen tüm isimler kabineye girdiklerini veya bakanlıktan alındıklarını ya arkadaşlarından gelen telefonlar ya da Yıldırım’ın televizyonlardan canlı yayınlanan konuşmasından öğrendi.

Bu arada, önümüzdeki günlerde hem Cumhurbaşkanı hem de Başbakan’ın görevden alınan bakanlarla görüşeceği belirtiliyor. Bazı isimlere genel merkezde görev yapmak üzere ‘Danışmanlık’ önerileceği ifade ediliyor. Bu görev için Nabi Avcı, Faruk Çelik ve Mehmet Müezzinoğlu’nun adı geçiyor. Kabul etmeleri durumunda bu isimlerin AK Parti Genel Merkezinin 8’inci katında Cumhurbaşkanına danışmanlık yapacakları belirtiliyor.

180 GÜNLÜK PLAN

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Yıldırım arasında son birkaç günde gerçekleşen görüşmelerde hükûmetin yıl sonuna kadar uygulanacak yeni eylem planının da ele alındığı öğrenildi. Yeni kabinenin belirlenmesi ile birlikte hafta başında yapılacak Bakanlar Kurulunda plana son şekli verileceği ve kamuoyuna açıklanabileceği belirtiliyor.

TÜRKİYE

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