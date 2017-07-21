21 Temmuz 2017 Cuma27 Şevval 1438
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Fast food devlerinde korkunç skandal! Peş peşe açıklama yaptılar..

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İngiltere`deki McDonalds, Burger King ve KFC restoranlarındaki içeceklerde dışkıda bulunan bakteri saptandı.
Fast food devlerinde korkunç skandal! Peş peşe açıklama yaptılar..
Fast food devlerinde korkunç skandal! Peş peşe açıklama yaptılar.. Fast food devlerinde korkunç skandal! Peş peşe açıklama yaptılar.. Fast food devlerinde korkunç skandal! Peş peşe açıklama yaptılar..

Her binlerce kişinin yemek yediği dev şirketler konuyla ilgili açıklamada bulundu.

İngiltere’deki McDonalds, Burger King ve KFC restoranlarındaki içeceklerde dışkıda bulunan bakteri saptandı.

BBC’de yayımlanan Watchdog isimli program her zaman yaptığı gibi restorandan topladığı 10 numuneyi test laboratuvarlarına gönderdi ve çarpıcı sonuçları ekrana yansıttı.

McDonald’s’tan alınan üç numunede Burger King’den alınan altı numunede ve KFC’den alınan 7 numunede koliform bakterisi saptandı. KFC’den konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Şok içindeyiz ciddi hayal kırıklığı yaşıyoruz” açıklamasında bulunuldu.

Sözcü'de yer alan habere göre Burger King, “Temizlik ve hijyen önceliğimizdir” derken CNBC’ye konuşan McDonald’s yetkilileri, “Bizim için insan sağlığından daha önemlisi yok” diye konuştu.

KALİFORM NEDİR?

Koliform bakteriler gıda ve suların sıhhi durumunu gösteren göstergeç bakterileri olarak tanımlanıyor. Tanım olarak çubuksu, Gram-negatif olup 35-37 °C'de laktoz fermante ederek asit ve gaz üretebiliyorlar. Koliformlar sıcak kanlı hayvanların dışkılarında bolca bulunurlar, ama sulak ortamlarda, toprakta ve bitkilerde de bulunurlar. Çoğu zaman kloliformalar kendileri hastalığa neden olmazlar ama kolay kültürlenirler, ve varlıkları dışkı kaynaklı zararlı patojenlerin de mevcut olabileceğine işaret edebilir. Dışkıya ait (fekal) patojenlere bakteriler, virüsler, protozoalar ve parazitler dahil olarak yorumlanır.

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